Главный бухгалтер построила дом на присвоенные деньги в Новосибирской области

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о присвоении и растрате денег, принадлежащих коммерческой фирме.

По данным следствия, в период с апреля 2021 года по ноябрь 2023 года 43-летняя главный бухгалтер новосибирской компании систематически похищала средства со счёта своего предприятия.

Она оплачивала строительные материалы и работы, проводимые при строительстве её дома, из средств работодателя. Часть денег бухгалтер перевела на счёт своей дочери. Кроме того, она регулярно выписывала себе необоснованные премии, командировочные и материальную помощь.

В итоге фирма недосчиталась 36,5 миллионов рублей.

— Женщине предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд для рассмотрения, по существу, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-директор «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков признал свою вину в растрате. Ущерб, нанесенный муниципальному бюджету, исчисляется десятками миллионов рублей.