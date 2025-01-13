Мошенники приглашают новосибирцев стать присяжными заседателями

Преступники начали активно применять новые схемы обмана граждан. Злоумышленники рассылают жителям Новосибирской области приглашения стать присяжными через мессенджеры и электронную почту. Под предлогом срочных вызовов они побуждают новосибирцев переходить по подозрительным ссылкам. Это приводит к потере личных данных и паролей от различных приложений.

— Более того, аферисты продолжают отправлять «вызовы» от имени правоохранительных или налоговых органов, утверждая о возможном соучастии жертвы в преступлении. Это очередная уловка, направленная на выуживание информации и создание чувства страха у граждан, — говорится в сообщении администрации Бердска.

Также мошенники активно используют технологию дипфейка, что позволяет им выдавать себя за родных, начальников или известных личностей. Услышав «знакомый» голос, люди теряют бдительность и становятся лёгкой добычей для аферистов.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалисты рекомендуют заранее договориться с близкими о кодовом слове, которое будете знать только вы и ваша семья. Это позволит защититься от мошенников и сохранить конфиденциальность вашей информации.

Ранее редакция сообщала о том, что банда мошенников, обманувших россиян на 16 млн, пошла под суд в Новосибирске. Жертвами аферистов стали 300 жителей России.