Участник СВО из Новосибирска выиграл грант «Агростартап»

Геннадий Тырышкин (На фото справа. — Ред.) из Куйбышевского района стал первым в регионе победителем в гранте «Агростартап», прошедшим СВО. В ходе боевых действий мужчина был тяжело ранен. После продолжительного лечения он вернулся на родину и решил посвятить дальнейшую жизнь фермерству.

Для реализации проекта он привлек средств специального гранта для начинающих фермеров, который в Новосибирской области может составлять до 4,6 млн рублей. Как уточнили в Минсельхозе региона, для того чтобы победить и получить финансирование, необходимо набрать определенное количество баллов. При этом дополнительные баллы полагаются заявителям-участникам СВО. На полученные средства победитель может приобрести скот, технику и специальное оборудование, сообщили в пресс-службе «Корпорации развития Новосибирской области».

— Собрав всю нужную информацию, Геннадий решил рискнуть и не пожалел. Бывшему бойцу удалось выиграть грант и на данный момент он уже прошел регистрацию в качестве главы крестьянско-фермерского хозяйства. На полученные средства он планирует приобрести трактор, навесное оборудование к нему (плуг, погрузчик, пресс-подборщик) и охладитель молока. Скот у него в хозяйстве есть, а оборудование и техника помогут в работе с животными, — рассказал Константин Терещенко (На фото слева. — Ред.), руководитель Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Новосибирской области (Входит в «Корпорацию развития Новосибирской области». – Ред.).

Напомним, в конце декабря 2024 года в Новосибирской области завершились конкурсы Минсельхоза на получение грантов «Агростартап», «Семейная ферма» и «Развитие материально-технической базы кооператива». Общая сумма грантов, которые получили фермеры, составила более 98,4 млн рублей. Среди победителей – фермеры из Барабинского, Куйбышевского, Коченёвского, Кыштовского, Болотнинского, Тогучинского, Карасукского, Ордынского районов. Все они уже прошли регистрацию и стали главами собственных крестьянско-фермерских хозяйств.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году грант для номинации «Агростартап» составлял около 5 млн рублей.