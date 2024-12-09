Экс-директор «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков признал свою вину

Уголовное дело в отношении экс-директора муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова возбуждено весной 2024 года по факту присвоения и растраты. К настоящему времени возбуждено три уголовных дела по аналогичной статье и с аналогичным способом совершения преступления, пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Новосибирской области Алексей Тивяков на пресс-конференции.

— Являясь директором МУП, он заключил контракты с аффилированными лицами. Одним из этих лиц была его гражданская супруга. На исполнение муниципальных контрактов перечислялись реальные средства, но работа не выполнялась. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей, — прокомментировал Тивяков.

Он подчеркнул, что Андрей Зыков свою вину признал.

Напомним, Зыков был задержан 1 апреля. В отношении управленца возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Уголовное дело также было возбуждено в отношении его сожительницы, которая обвиняется в пособничестве в присвоении. Прокурор области заявил гражданский иск о взыскании с них в пользу бюджета города 18,5 млн рублей. По иску прокурора также было арестовано имущество Зыкова.

МУП «САХ» предоставляет коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области. А также осуществляет сбор, транспортирование, обработку и захоронение отходов.

Ранее редакция сообщала о том, что в августе было возбуждено еще одно уголовное дело в отношении сотрудника «Спецавтохозяйство».