Главный коммунист России доволен результатами выборов в Новосибирской области

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил результаты своих однопартийцев, полученных на выборах депутатов Госдумы. Об этом Зюганов высказался в эфире интернет-канала «Красная Линия».

— Хочу поблагодарить и поздравить — у вас хороший результат, — заявил Зюганов, обращаясь к участвовавшему в эфире лидеру новосибирских коммунистов, мэру Новосибирска Анатолию Локтю. — Я президенту показывал и говорил: «Смотрите, какие результаты там, где наши губернаторы, руководители, мэры. Смотрите: результаты равновеликие с «Единой Россией». Давайте вести диалог, и все лучшее, чего мы добились в последнее время, внедрять в реальную практику».

Со своей стороны лидер коммунистов Новосибирской области также положительно оценил результат выборов. Однако во время своего выступления Анатолий Локоть то и дело перескакивал с городского на областной уровень и обратно.

— Мы получили в Новосибирске примерно равный результат с «Единой Россией» — около 30% голосов избирателей, — вначале сообщил Локоть. — Это именно победа, потому что избирательная кампания велась в особых условиях, когда нападки на партию заключались в том, чтобы ошельмовать красного мэра-коммуниста, то есть меня лично, и постараться списать на мэра все недостатки, которые есть у нас в стране, в городе Новосибирске, те трудности, с которыми мы сталкиваемся.

В качестве абсолютной победы КПРФ лидер коммунистов Новосибирской области привел Академгородок в Советском районе, Первомайский район Новосибирска, Краснообск, Искитим и ряд сельских районов.

— В целом по области мы в полтора раза улучшили результат по сравнению с выборами 2016 года, — заявил Локоть. — Этот результат важен и для меня лично, потому что, получив такую поддержку в городе, мы опровергли все шельмования меня как мэра, коммуниста. Это говорит о поддержке результатов нашей работы за семь лет во главе крупнейшего муниципалитета.

Стоит напомнить: по результатам выборов в Новосибирской области все четверо кандидатов от КПРФ, выдвинутые по одномандатным округам, заняли вторые места. По трем округам победили единороссы, по одному — справоросс. Коммунистам достался один списочный мандат, от которого Анатолий Локоть отказался в пользу второго секретаря реготделения КПРФ, бывшего вице-спикера горсовета Рената Сулейманова. Аналогичные результаты — один мандат по списку и ноль по округам — у реготделения партии были и пятью годами ранее, с той лишь разницей, что на всех округах победили исключительно кандидаты-единороссы.

Еще один момент, обращающий на себя внимание: если к результатам, полученным в областном центре, практически ни у кого не возникли вопросы, то по результатам в области — на территории округа №137 — мнения разошлись даже внутри КПРФ. Напомним, что коммунисты заявляли о необходимости оспорить результаты выборов в Сузунском районе. После поступления данных оттуда справоросс Александр Аксененко обогнал коммуниста Виталия Новоселова, до этого расклад был совершенно противоположным. Однако вскоре, на сентябрьской сессии горсовета Новосибирска, Анатолий Локоть положительно оценил результаты выборов, что спровоцировало споры в соцсетях — он имел в виду только Новосибирск или Новосибирскую область в целом. Второй вариант дал повод для противников главы города говорить о «сливе» оппозиционного голосования.