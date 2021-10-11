Роскачество обнаружило в наггетсах кишечную палочку и листерии

Роскачество исследовало куриные наггетсы 20 торговых марок и обнаружило в ряде образцов листерии и кишечную палочку. Об этом говорится в сообщении организации.

— По результатам исследования Роскачества наггетсы нельзя полностью назвать безопасным продуктом и употреблять в пищу без высокотемпературной обработки, так как в продукции некоторых из них обнаружены бактерии кишечной палочки, листерии и другие нарушения микробиологических показателей, — отмечается в сообщении.

Не прошла проверку по микробиологическим показателям готовая продукция брендов Metro Chef и Perfetto, а также полуфабрикаты от компаний «Вкусвилл» и «Мясницкий ряд». В наггетсах с названием «Золотой петушок» было обнаружена кишечная палочка, а в полуфабрикатах «Вкусвилл» и «Мясницкий ряд» — листерии.

В 14 из 20 продуктов выявили незаявленные ингредиенты, то есть производители написали на этикетках либо недостоверную, либо неполную информацию о составе. Практически во всех этих продуктах был костные включения, кожа птицы, что говорит о том, что изделие изготовлено не из чистого мяса, а из мяса механической обвалки, что в народе называется рожки да ножки. Встречается также соевый белок, соединительная ткань и каррагинан. Специалисты подчеркивают, что производители, честно напиши они об этом, не оказались бы нарушителями, так как в России просто нет регламента, из чего допустимо изготавливать наггетсы.

В итоге высшей оценки не заслужил ни один продукт.

Ранее Роспотребнадзор выявил в обороте несколько видов продукции из Китая, которая содержит запрещенные компоненты, в частности ГМО в ДНК. Запрещенные ингредиенты обнаружили в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и наборах «Яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой».

Глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям» назвал самые некачественные товары в РФ. По его словам, в числе самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила, — пельмени, мед и школьная форма.