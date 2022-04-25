Главный режиссер новосибирского театра «Красный факел» покинул свой пост

В Новосибирске с поста главного режиссера театра «Красный факел» ушел Тимофей Кулябин, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-атташе театра Ольгу Пастухову.

— Тимофей Александрович действительно покинул пост главного режиссера театра «Красный факел» по собственному желанию, — рассказал представитель театра.

Кулябин занимал пост главного режиссера театра с 2015 года и ушел по собственному желанию.

Среди его постановок — лауреаты «Золотых масок» «Онегин» и «Три сестры», а также «Процесс», «Дети солнца», «Дикая утка» и другие. В последние годы режиссер много работает в европейских театрах.