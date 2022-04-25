Очередное уголовное дело на майнера–энерговора возбуждено по заявлению АО РЭС

По заявлению АО «РЭС» возбуждено очередное уголовное дело о незаконном потреблении электроэнергии в отношении майнера криптовалюты, который разместил майнинг-ферму в помещении бывшей пекарни. Нарушитель может оказаться на скамье подсудимых и быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, майнера-«энерговора» поймали в поселке Дружный Коченевского района. В ходе совместного рейда персонала АО «РЭС» и сотрудников ОВД был выявлен факт безучетного потребления электроэнергии в пекарне, где при осмотре была обнаружена майнинг-ферма. В подсобном помещении располагалось более десятка «асиков» (ASIC) – специальных устройств, предназначенных для выполнения вычислений, связанных с майнингом криптовалют.

При этом на счетчике был установлен неодимовый магнит для искажения показаний, что, по сути, является несанкционированным вмешательством в работу прибора учета электроэнергии. А чтобы скрыть следы своих манипуляций­­, недобросовестный потребитель использовал поддельную пломбу-индикатор магнитного поля взамен ранее установленной с тем же регистрационным номером.

После составления акта о безучетном потреблении электроэнергии общим объемом около 92 тысяч кВт*ч на сумму более 500 тысяч рублей энергетики обратились в органы правопорядка с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Отделение МВД России по Коченевскому району приняло уголовное дело к производству, в настоящее время ведутся следственные действия, по окончании которых будет вынесено процессуальное решение.

Специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом: