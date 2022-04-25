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Очередное уголовное дело на майнера–энерговора возбуждено по заявлению АО РЭС

  • 25/04/2022, 09:00
АО «РЭС» продолжает системную работу по пресечению фактов «энерговоровства» и привлечению к ответственности нарушителей. Все чаще среди них оказываются, так называемые, «серые» майнеры.

новости бизнесаПо заявлению АО «РЭС» возбуждено очередное уголовное дело о незаконном потреблении электроэнергии в отношении майнера криптовалюты, который разместил майнинг-ферму в помещении бывшей пекарни.  Нарушитель может оказаться на скамье подсудимых и быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, майнера-«энерговора» поймали в поселке Дружный Коченевского района. В ходе совместного рейда персонала АО «РЭС» и сотрудников ОВД был выявлен факт безучетного потребления электроэнергии в пекарне, где при осмотре была обнаружена майнинг-ферма. В подсобном помещении располагалось более десятка «асиков» (ASIC) – специальных устройств, предназначенных для выполнения вычислений, связанных с майнингом криптовалют.

При этом на счетчике был установлен неодимовый магнит для искажения показаний, что, по сути, является несанкционированным вмешательством в работу прибора учета электроэнергии. А чтобы скрыть следы своих манипуляций­­, недобросовестный потребитель использовал поддельную пломбу-индикатор магнитного поля взамен ранее установленной с тем же регистрационным номером.

После составления акта о безучетном потреблении электроэнергии общим объемом около 92 тысяч кВт*ч на сумму более 500 тысяч рублей энергетики обратились в органы правопорядка с заявлением о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Отделение МВД России по Коченевскому району приняло уголовное дело к производству, в настоящее время ведутся следственные действия, по окончании которых будет вынесено процессуальное решение.

Специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

  • позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
  • отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : майнинг АО «РЭС»


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