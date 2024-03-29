Главным тренером ХК «Сибирь» станет Анвар Гатиятулин

Главным тренером ХК «Сибирь» станет 48-летний Анвар Гатиятулин. В настоящее время обсуждаются условия заключения контракта, сумма которого не разглашается.

По сообщению пресс-службы, официальная информация о соглашении будет опубликована 1 мая. Но в клубе уже сообщили, что достигли договоренностей с кандидатом.

Напомним, Анвар Гатиятулин ― российский хоккеист родом из Челябинска. Он является мастером спорта России и заслуженным тренером. С 2007 года он работал тренером в челябинском «Тракторе».

Новость вызвала множество обсуждений среди болельщиков. Некоторые выразили недовольство, другие поддержали решение руководства клуба.

― За что нам это всё. ― После этого сезона, наверное, ничего не страшно. ― Добро пожаловать к нам.

Напомним, что хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска формирует новый тренерский штаб. В апреле истекает срок действия контрактов с текущим штабом, и уже сейчас клуб выразил благодарность тренерам и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» досрочно расторгла контракт с вратарем Антоном Худобиным.