Главным тренером ХК «Сибирь» станет Анвар Гатиятулин

Главным тренером ХК «Сибирь» станет 48-летний Анвар Гатиятулин. В настоящее время обсуждаются условия заключения контракта, сумма которого не разглашается.
По сообщению пресс-службы, официальная информация о соглашении будет опубликована 1 мая. Но в клубе уже сообщили, что достигли договоренностей с кандидатом.
Напомним, Анвар Гатиятулин ― российский хоккеист родом из Челябинска. Он является мастером спорта России и заслуженным тренером. С 2007 года он работал тренером в челябинском «Тракторе».
Новость вызвала множество обсуждений среди болельщиков. Некоторые выразили недовольство, другие поддержали решение руководства клуба.
― За что нам это всё.
― После этого сезона, наверное, ничего не страшно.
― Добро пожаловать к нам.
Напомним, что хоккейный клуб «Сибирь» из Новосибирска формирует новый тренерский штаб. В апреле истекает срок действия контрактов с текущим штабом, и уже сейчас клуб выразил благодарность тренерам и пожелал им удачи в дальнейшей карьере.
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» досрочно расторгла контракт с вратарем Антоном Худобиным.
Источник фото: Freepik/ Автор – viarprodesign
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru