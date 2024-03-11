«Сибирь» досрочно расторгла контракт с вратарем Антоном Худобиным

ХК «Сибирь» расторг контракт с вратарем Антоном Худобиным досрочно. Соглашение было рассчитано до конца апреля этого года.

По данным источника издания «Чемпион», сотрудничество завершено по обоюдному согласию. Худобин стал выступать за «Сибирь» в нынешнем сезоне. Вратарь уже успел провести пять матчей.

В нынешнем сезоне «Сибирь» заняла только десятое место в Восточной конференции и не попала в плей-офф. Антон воспитывался на усть-каменогорском и магнитогорском хоккее. Играл в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Анахайм Дакс», «Миннесота Вайлд», «Каролина Харрикейнз», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхокс».

Ранее редакция сообщала о том, что вратарь «Сибири» рассказал о своем дебюте в игре против «Северстали».