Дмитрий Кромский, Tele2: «На рынке сотовой связи сохранится тренд на рост трафика мобильного интернета»

― Дмитрий, по нашим наблюдениям, в последний год самые частые слова, которые мы слышим от операторов сотовой связи, — это «рефарминг» и «емкость». С вашей точки зрения, так ли это? И если так, то почему?

― Слов больше. Но да, эти два мелькают достаточно часто. Трафик мобильного интернета растет постоянно как за счет распространения разных цифровых сервисов, так и за счет обновления «парка» смартфонов у пользователей. Операторы вынуждены не просто реагировать на растущий трафик, а действовать опережающими темпами, чтобы клиенты не ощутили дискомфорта от снижения скорости доступа в интернет. Именно поэтому основной задачей становится не столько расширение покрытия на новые территории, сколько «файн тюнинг» сети и повышение емкости. Чем выше емкость, тем больше клиентов могут одновременно использовать интернет на высоких скоростях. И рефарминг — это один из способов нарастить емкость сети без строительства большого количества дополнительных базовых станций. Суть процесса ― в перераспределении частот от стандарта 3G (скажу честно, не самых востребованных у наших клиентов в Новосибирской области) к стандарту 4G/LTE, где сегодня наблюдается наибольший рост потребления трафика. Сети 4G быстрее, стабильнее и, самое главное, на той же полосе частот могут пропускать вдвое больше трафика. И это не теоретические расчеты, а данные замеров, которые мы проводили до и после рефарминга.

Мы буквально на днях завершили рефарминг в Новосибирской агломерации: Новосибирск, Бердск, Краснообск и Обь. Эффект уже виден ― скорости на смартфонах пользователей выросли на 35%. Также мы выполнили рефарминг в Татарске, Чулыме, Колывани, Маслянине и Болотном. Там скорость мобильного интернета выросла еще больше. Мы продолжим «отрезать» частоты от 3G в других городах области и использовать их для 4G.

― Означает ли это, что компания уже не будет поддерживать сети предыдущего поколения?

― Нет, ни в коем случае. Перед тем как забирать частоты у 3G, мы анализируем трафик интернета в конкретном населенном пункте. И решение о рефарминге принимаем только тогда, когда уверены, что оставшейся полосы будет достаточно для того интернет-трафика, который нужен пользователям 3G-устройств. Также мы оставляем небольшую полосу, на которой 3G-интернет продолжит работать даже после рефарминга. У нас в сети пока есть еще примерно 2% устройств, которые не поддерживают 4G. И оставшейся полосы частот более чем достаточно не только для звонков, но и для мобильного интернета для этих самых 2% пользователей. Специальные «умные» алгоритмы сети распределят ресурсы так, чтобы предоставить этим клиентам преимущество при использовании 3G-интернета, а владельцев современных смартфонов переключат на более быстрый и стабильный 4G.

Мы видим постоянный рост потребления высокоскоростного интернета в сетях 4G/LTE. Это связано как с ростом числа пользователей, так и с ростом потребления более тяжелого контента. На эти сети сейчас приходятся 96% от всего потребления интернет-трафика в Новосибирской области. За прошлый год, например, общий трафик вырос на 13%. Конечно, это не кратный рост, как было сразу после запуска сетей 4G, но тенденция к росту сохранится. К тому же, если считать не в процентах, а в терабайтах, сейчас трафик растет значительнее, чем 5-7 лет назад.

― Процесс рефарминга затрагивает все базовые станции компании?

― Да. Если мы проводим рефарминг в каком-либо населенном пункте, то модернизация проводится на всех базовых станция без исключения. Интернет становится более стабильным и скоростным для всех абонентов на всех устройствах в данной локации.

― Понятно, что частные абоненты выигрывают от модернизации станций. А бизнес-пользователи получают какие-то плюсы от масштабного перевода сетей в 4G/LTE?

― В этом отношении бизнес-клиенты никак не отличаются от частных. Они тоже получают более скоростной и стабильный интернет. Все же улучшение качественных показателей сети связи — это база. Наши бизнес-клиенты, например, получат более стабильную работу POS-терминалов там, где они передают данные не через Wi-Fi, а по мобильной сети. Если какие-то используемые ими сервисы также завязаны на быстрый мобильный интернет, то улучшения тоже будут заметны. Бизнес, как и частные клиенты, пользуется всеми возможностями сети и технологиями, поэтому и для него скорость и увеличение емкости нашей сети повышает комфорт.

― Рефарминг — это единственный крупный проект по улучшению качеству связи?

― Не единственный, просто самый масштабный. В прошлом году мы много сделали для увеличения емкости сети в тех локациях, где рост потребления мобильного интернета был наиболее высоким. Особое внимание уделили окраинам Новосибирска, спальным районам города, где рост потребления наиболее заметен. Улучшен интернет в Пашине, на Ключ-Камышенском плато, на жилмассивах: Западном, Затулинском, Юбилейном, Юго-Западном и других. Также модернизировали сети в Бердске, Искитиме, Черепанове, Куйбышеве и в отдельных населенных пунктах в 10 районах области.

Еще в 2023 году был реализован ряд проектов на важных объектах: построили и запустили indoor-сети в аэропорту Толмачево, новом ледовом дворце «Сибирь-Арена», в региональном волейбольном центре «Локомотив-Арена».

― А есть в нашей области населенные пункты, где до сих пор нет современной связи? Строить сеть в деревни на 100-500 жителей, наверное, невыгодно? Будет ли глубинка обеспечена быстрым интернетом наравне с жителями больших городов?

― Здесь мы работаем в рамках отдельного проекта по устранению цифрового неравенства, который реализуют Минцифры РФ и ПАО «Ростелеком». В 2023 году построили сеть в 53 населенных пунктах Новосибирской области с числом жителей до 500 человек. Теперь в них доступна современная связь, в том числе и 4G-инернет. Tele2 выступает в этом проекте как центр компетенций. Мы согласуем проектные решения, формируем задание для подрядчиков, планируем архитектуру сети и обеспечиваем запуск сети.

С точки зрения бизнеса все эти запуски нерентабельны. То есть капитальные затраты на строительство базовых станции в деревне, где живут 500 человек, оператору не вернутся никогда. Даже если все эти 500 человек будут активно пользоваться всеми услугами оператора, затраты на содержание выделенного канала связи, электроснабжение базовой станции, амортизацию, ремонт и обслуживание никогда не окупятся. Поэтому развитие сети в таких населенных пунктах возможно только благодаря государственно-частому партнерству, когда бюджетные средства используются для компенсации расходов на строительство сети в глубинке. В то же время мы понимаем, что нормальная связь и быстрый интернет заметно повышают качество жизни. Кстати, по трафику у нас как раз лидируют базовые станции, построенные по этому проекту. К примеру, в одном из сел Горного Алтая, где живут 40 семей, используют более 54 гигабайтов в месяц на одного пользователя. Это очень много.

― Какие тренды будут сильнее всего влиять на рынок сотовой связи в текущем году?

― Основной тренд сохранится — это рост трафика. Голосовая связь востребована, но роста «голоса» мы не видим. А трафик 4G-интернета в Новосибирской области за последние 5 лет вырос в 15 раз. Цифровые сервисы постоянно развиваются, все больше видов услуг уходят в онлайн. Драйвером роста трафика являются соцсети и мессенджеры. Причем только один Telegram и только за 3 месяца (ноябрь 2023-го – январь 2024-го) показал рост 24%. TikTok вырос на 20%, «ВКонтакте» и YouTube – 13% и 12% соответственно. Особенно большой рост год к году показывают те сервисы, где есть видеотрафик. Единственный путь для компании, чтобы «переварить» этот трафик, ― наращивание емкости сети. И рефарминг — это как раз один из наиболее эффективных способов ее увеличения как с точки зрения экономики, так и с точки зрения клиентского опыта.

Есть еще один важный тренд, касающийся новых подходов к размещению оборудования сотовой связи. Надеемся, что в ближайшее время будет приведено в действие положение о замене имеющихся опор освещения на опоры двойного назначения, на которых операторы смогут размещать базовые станции. Если правила будут утверждены на федеральном уровне, то размещение базовых станций на опорах (и таким образом увеличение емкости и улучшение покрытия) станет немножко проще. А это значит, что мы сможем повысить качество услуг для наших клиентов.

Еще одна перспективная тенденция пока реализуется только в Москве. Там при строительстве новых микрорайонов или отдельных высотных МКД на этапе проекта планируется и резервируется площадь под размещение базовых станций. Есть даже примеры соглашений об обеспечении связью крупных жилых массивов на этапе строительства. Рассчитываем, что эта тенденция превратится в общий тренд ― и не только в Москве, но и в сибирских регионах.