Главой Рубцовска вновь избран Дмитрий Фельдман

28 декабря 2022 года прошла сессия Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, на которой по итогам проведенного конкурса главой муниципального образования город Рубцовск Алтайского края был избран Дмитрий Фельдман, 1962 года рождения.

Его кандидатуру поддержали 24 из 24 присутствующих депутатов. Срок полномочий избранного главы составляет пять лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фельдман возглавляет администрацию города Рубцовска с 2017 года.

Дмитрий Фельдман родился 22 марта 1962 года в Рубцовске. Начал трудовую деятельность в 1981 году после окончания с отличием Рубцовского машиностроительного техникума старшим техником-конструктором в отделе главного конструктора №1 Алтайского тракторного завода. После службы в армии вернулся на АТЗ. В 1993 году окончил с отличием Рубцовский завод – ВТУЗ филиал Алтайского политехнического института им. И.И. Ползунова по специальности «автомобиле– и тракторостроение», инженер-механик.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-советник мэра занял должность в руководстве района.