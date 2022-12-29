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Санкции позволили зайти на рынок новым игрокам и стимулировали активность на внутреннем рынке

Дмитрий Колодаев, генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер», руководитель комитета по транспорту и логистике НООО «ОПОРА РОССИИ» ― о ключевых вызовах для логистической отрасли в 2022 году:
  • 29/12/2022, 11:33
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Дмитрий Колодаев, генеральный директор транспортной компании ООО «Агент-Контейнер», руководитель комитета по транспорту и логистике НООО «ОПОРА РОССИИ»— Безусловно, одним из ключевых вызовов, с которыми столкнулась наша страна за 2022 году, стало введение санкций со стороны наших зарубежных партнеров в отношении Российской Федерации.

Если говорить про нашу отрасль логистических услуг, то удар, чьи последствия мы чувствуем отчасти и по сей день, был действительно сильным. В частности, это уход с российского рынка крупнейших международных линий и приостановка букингов на отгрузку контейнеров в морские порты РФ.

Но тем не менее данная ситуация позволила зайти на рынок другим игрокам, например компаниям из Восточной Азии, и уже концу второго квартала на рынке сформировалось достаточное количество предложений, где-то изменились логистические цепочки, но возможность оказания качественного сервиса доставки груза как была, так и осталась. Если говорить про стоимость услуг: она была ниже, чем в период пандемии Covid-19.

Хочется отметить, что транспортная логистика — это не только двигатель торговли и всей экономики, но и своего рода лакмусовая бумажка, благодаря которой мы видим и чувствуем все изменения, происходящие в мире. Изменились грузопотоки в связи с санкционными ограничениями ― и в 2022-м году мы увидели, как перестроился уровень грузопотоков с международных рынков на рынок внутренний, выросли отгрузки из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы страны, что не может не радовать отечественных производителей и поставщиков.

Если говорить про яркие события и проекты в уходящем году, то, конечно же, у каждой компании они свои. Каждый выполненный заказ и проект для нас имеют свою индивидуальность и ценность. Тем не менее нашей компании удалось осуществить доставку груза на такие важнейшие строительные объекты страны, как «Амурский газоперерабатывающий завод». Транспортная компания «Агент-Контейнер» ежегодно поставляет контейнеры с грузом на строительство ледокольного флота России, и такие проекты нам дают мотивацию продолжать и не останавливаться на достигнутом.

логистика, грузоперевозки

Выживание — дело добровольное. Новое окно возможностей на рынке логистики

В нашем комитете по транспортной логистике в «ОПОРЕ РОССИИ» мы много работаем над мерами поддержки логистической отрасли, выступаем с инициативами по развитию отрасли грузовых перевозок, в том числе и пассажирской. И, конечно, хочется, чтобы эти предложения были услышаны и начали воплощаться в жизнь.

Безусловно, рынок способен подстроиться под любые изменения, в том числе и логистика — она как река найдет свой берег, новое русло и продолжит движение. Надеюсь, что в 2023 году наша отрасль примет новый виток своего развития, и те изменения, которые произойдут, будут только позитивно влиять на всю отрасль и экономику в целом. Пожелаю всем нам развития транспортной инфраструктуры — это фундамент логистического рынка и то, что напрямую будет влиять на качество и уровень жизни наших граждан.

Процветания вам и успешно доставленных грузов!

Фото предоставлено экспертом

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : санкции рынок логистики логистические услуги грузоперевозки


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