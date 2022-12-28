Экс-советник мэра занял должность в руководстве района

Бывший советник мэра Новосибирска Анатолия Локтя, депутат горсовета прошлого созыва и экс-секретарь обкома КПРФ Иван Конобеев назначен на должность заместителя главы администрации Советского района. Об этом сообщает реготделение КПРФ. Соответствующий приказ глава города уже подписал. Конобеев будет решать юридические и жилищные вопросы района, а также курировать отдел науки. Как следует с сайта районной администрации, данные полномочия большей частью принадлежали первому заместителю главы района Алексею Бродецкому.

— Со вторника приступил к обязанностям замглавы, — цитирует Конобеева реготделение КПРФ. — Направление, которое буду курировать — взаимодействие с научными организациями, сопровождение инновационных проектов и программ. Особенность Советского района, в том числе, заключается и в наличии такого направлении работы власти. Сейчас основная задача — быстро войти в курс дела, познакомиться с представителями организаций.

Как сообщают в реготделении КПРФ, Конобеев с 2002 по 2008 год работал редактором партийного сайта, с 2008 по 2014 год – редактором газеты «За народную власть!», с 2014 года – секретарём реготделения обкома КПРФ.

Впоследствие в состав обкома не был избран решением большинства делегатов областной партконференции в ноябре 2018 года, наряду с заместителем мэра Артёмом Скатовым в стоящее время отстранённым от работы и находящимся под следствием по уголовному делу о клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Позднее Конобеев избран в состав обкома по результатам конференции в феврале 2021 года.

С 2015 года – депутат горсовета в составе фракции КПРФ. На выборах 2020 года проиграл кандидату от ЛДПР Василию Стрекалову, после чего был назначен советником мэра Новосибирска до упразднения этой должности в январе 2021 года.

Ранее редакция сообщала о перетурбации полномочий на уровне заместителей мэра.