Рекламодателям

Экс-советник мэра занял должность в руководстве района

  • 28/12/2022, 19:29
Автор:
Иван Конобеев назначен заместителем главы администрации Советского района, КПРФ
В зоне его ответственности — наука и жилищные вопросы.

Бывший советник мэра Новосибирска Анатолия Локтя, депутат горсовета прошлого созыва и экс-секретарь обкома КПРФ Иван Конобеев назначен на должность заместителя главы администрации Советского района. Об этом сообщает реготделение КПРФ. Соответствующий приказ глава города уже подписал. Конобеев будет решать юридические и жилищные вопросы района, а также курировать отдел науки. Как следует с сайта районной администрации, данные полномочия большей частью принадлежали первому заместителю главы района Алексею Бродецкому.

  Со вторника приступил к обязанностям замглавы,   цитирует Конобеева реготделение КПРФ.   Направление, которое буду курировать — взаимодействие с научными организациями, сопровождение инновационных проектов и программ. Особенность Советского района, в том числе, заключается и в наличии такого направлении работы власти. Сейчас основная задача — быстро войти в курс дела, познакомиться с представителями организаций.

Как сообщают в реготделении КПРФ, Конобеев с 2002 по 2008 год работал редактором партийного сайта, с 2008 по 2014 год – редактором газеты «За народную власть!», с 2014 года – секретарём реготделения обкома КПРФ.

Впоследствие в состав обкома не был избран решением большинства делегатов областной партконференции в ноябре 2018 года, наряду с заместителем мэра Артёмом Скатовым в стоящее время отстранённым от работы и находящимся под следствием по уголовному делу о клевете в адрес депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Позднее Конобеев избран в состав обкома по результатам конференции в феврале 2021 года.

С 2015 года – депутат горсовета в составе фракции КПРФ. На выборах 2020 года проиграл кандидату от ЛДПР Василию Стрекалову, после чего был назначен советником мэра Новосибирска до упразднения этой должности в январе 2021 года.

 

Ранее редакция сообщала о перетурбации полномочий на уровне заместителей мэра.

Фото Новосибирского регионального отделения КПРФ

151

Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : КПРФ. Иван Конобеев назначен заместителем главы администрации Советского района


Спецоперация на Украине

Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов
28/12/22 16:23
Центр сопровождения семей участников спецоперации открыли в Иркутской области
28/12/22 14:31
В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
рейтинг развития конкуренции

Новосибирская область сдала позиции в рейтинге развития конкуренции

Регион занял 36 место. Впрочем, это данные по итогам 2021 года.
Читать статью >>
ремонт дорог

Удорожание стройматериалов добавило в дорожные контракты 2022 года 126 млн рублей

Если не считать повышение стоимости строительства четвертого моста через Обь.
Читать статью >>
субсидии на жилье

В доме за 6 млн рублей «крыша на подпорках и трещины по стенам»

В доме проживает многодетная семья.
Читать статью >>
сообщество предпринимателей

Бизнесу крайне важно максимально правильно оценить результаты уходящего года

А также почувствовать внутренний резерв, который есть в компании и в отрасли.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Между тем спектр предложений ценных бумаг на рынке вновь начал расширяться.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирская область сдала позиции в рейтинге развития конкуренции

28/12/2022, 18:14

Удорожание стройматериалов добавило в дорожные контракты 2022 года 126 млн рублей

28/12/2022, 18:12

Начальника отдела УБЭП Новосибирской области подозревают в получении взятки

28/12/2022, 17:56

В доме за 6 млн рублей «крыша на подпорках и трещины по стенам»

28/12/2022, 17:11
Популярное

В новом году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам

28/12/2022, 11:41

В России впервые за семь лет на 20% упали продажи смартфонов

28/12/2022, 10:10

В Новосибирске женщина с полным поражением легких выжила после 2,5 месяцев ЭКМО

27/12/2022, 14:55
Новости компаний

Банк «Левобережный» открывает новогодние депозиты для бизнеса под 8,2% годовых

28/12/2022, 13:57

ВТБ: в декабре мошенники увеличили активность в соцсетях и мессенджерах в 1,6 раза

28/12/2022, 12:47

Команда «Ростелекома» подарила сибирским детям новогоднее волшебство

28/12/2022, 11:04

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска