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Банк Уралсиб подвел итоги 2022 года по направлению малого бизнеса

  • 13/02/2023, 11:02
Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого бизнеса в 2022 году.

Банк УралсибПо итогам года количество активных клиентов малого бизнеса превысило 133 тыс. клиентов, увеличившись с начала года на 9%. Портфель кредитов малому бизнесу вырос до 12,3 млрд рублей, гарантийный портфель составил более 35,7 млрд рублей, общий объем пассивов – более 95 млрд руб.

Банк в 2022 году развивал линейку продуктов для малого бизнеса, совершенствуя цифровые сервисы и каналы для данного сегмента.

В этот период расширена сеть специализированных Центров развития малого бизнеса Банка Уралсиб. Сегодня таких центров 20, они эффективно работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других крупных городах присутствия банка.

Наряду с развитием специализированной офлайн-сети, в рамках реализуемой программы цифровизации, был запущен проект «Новые города». Благодаря ему банк получил возможность дистанционно привлекать и обслуживать клиентов малого бизнеса в тех городах, где нет офисов Уралсиба. Проект был отмечен экспертами рынка, победив в номинации «Цифровизация малого бизнеса» Национальной банковской премии – 2022.

Также Уралсиб открыл Центр дистанционного обслуживания бизнеса в Уфе, для привлечения и обслуживания клиентов в удаленном формате в режиме 24/7. На текущий момент в Центр поступает по разным каналам более 40 тысяч обращений клиентов в месяц, каждый третий счет клиентам открывается в удаленном формате.

Еще одна новация 2022 года – проект «Академия управления и предпринимательства «Уралсиба», предлагающий комплексное обучение навыкам ведения эффективного бизнеса –как для начинающих собственное дело, так и для действующих предпринимателей со стажем.

Работа Банка Уралсиб по развитию направления малого бизнеса получила высокую оценку экспертов рынка. Так, Аналитический центр БизнесДром оценил клиентский сервис Банка Уралсиб для предпринимателей и бизнеса на уровне А1 (наивысший уровень качества услуг), а компания Markswebb – включила онлайн-банк Уралсиб Бизнес Онлайн в Топ-10 рейтингов лучших мобильных и интернет-банков для бизнеса.

Заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Евгений Абузов, курирующий направление корпоративного, малого и среднего бизнеса, в 2022 году вошел в Топ-3 рейтинга наиболее успешных руководителей подразделений по работе с малым и средним бизнесом российских банков. Рейтинг был подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы бизнес Банк Уралсиб


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