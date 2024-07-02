Главу сельсовета наказали за просроченную оплату уборки дорог под Новосибирском

В Новосибирской области прокуратура привлекла к административной ответственности главу Кожурлинского сельского совета за срыв сроков оплаты контракта с подрядчиком.

Нарушение были выявлены в процессе проверки прокурором Убинского района исполнение органами местного самоуправления законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и соблюдение прав предпринимателей.

— Установлено, что администрация Кожурлинского сельсовета заключила с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт на уборку автодорог, который своевременно и в полном объеме исполнен подрядчиком. Однако, администрация сельсовета нарушила срок оплаты по контракту, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

За нарушения к административной ответственности привлекли главу муниципалитета. Еще одному сотруднику администрации вынесено дисциплинарное взыскание.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске по иску МКУ «Управление дорожного строительства» суд взыскал с подрядчика неустойку в размере 1,8 млн рублей за срыв сроков ремонта дорог.