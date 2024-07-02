На дорогах в двух районах Новосибирска вводятся временные ограничения

В Центральном округе и Дзержинском районе столицы Сибири временно ограничено движение автомобилей.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, с 1 по 8 июля проезд по Фабричному переулку в районе дома № 9/1 будет сужен на два метра. Это связано с проведением ремонтных работ на электрокабеле.

С 1 по 9 июня будет полностью перекрыта проезжая часть улицы Адриена Лежена в районе дома № 266/4.

До 15 июня сузят на четыре метра проезжую часть Депутатской улицы в районе дома № 60.

Эти изменения связаны с проведением работ на теплотрассе.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что временное ограничение транспорта введут в двух районах Новосибирска.