На дорогах в двух районах Новосибирска вводятся временные ограничения

В Центральном округе и Дзержинском районе столицы Сибири временно ограничено движение автомобилей.
Как сообщили в мэрии Новосибирска, с 1 по 8 июля проезд по Фабричному переулку в районе дома № 9/1 будет сужен на два метра. Это связано с проведением ремонтных работ на электрокабеле.
С 1 по 9 июня будет полностью перекрыта проезжая часть улицы Адриена Лежена в районе дома № 266/4.
До 15 июня сузят на четыре метра проезжую часть Депутатской улицы в районе дома № 60.
Эти изменения связаны с проведением работ на теплотрассе.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении мэрии.
Ранее редакция сообщала о том, что временное ограничение транспорта введут в двух районах Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock.
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