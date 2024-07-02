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Концессионные школы запустят не раньше 2026 года в Новосибирске

  • 02/07/2024, 11:24
Автор: Юлия Данилова
Концессионные школы запустят не раньше 2026 года в Новосибирске
Между тем в уже завершившемся учебном году в двух микрорайонах города школы работали в три смены.

Как минимум в двух микрорайонах Новосибирска, где строятся концессионные школы, уже введены третьи смены. В связи с переполненностью учебных заведений департамент образования мэрии Новосибирска предлагает родителям места в образовательных учреждениях, которые находятся в более удаленных локациях. Об этом сообщил «Прецедент» со ссылкой на начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева.

— Наиболее сложная ситуация с моей точки зрения складывается в микрорайоне «Просторный», где переполненность образовательных учреждений больше, чем по остальным территориям. Там школа проектной мощностью 1100 учеников заполнена более, чем на 3500, — сообщил начальник департамента.

Он также отметил, что ввода концессионных школ ожидает не ранее 2026 года. Между тем, в том же «Просторном», где зависли две концессионные школы, продолжается активное возведение и ввод в эксплуатацию высотных домов.

В августе 2023 года на пресс-конференции Рамиль Ахметгареев рассказывал, что 32 школы Новосибирска работают с коэффициентом 2. В ряде школ Новосибирска на 2023 год набрали от 10 до 15 первых классов. Рекорд — 15 в школе № 215 на Чистой слободе. в три смены в прошлом году учились ученики начальной школы в «Экономическом лицее». Самой сложной он называл ситуацию с переполненностью школ в микрорайонах Просторный, Дивногорский, Новомарусино, Плющихинский. В марте 2024 на пресс-конференции Ахметгареев отметил, что в сентябре в школы города придет около 24,5 тысяч первоклассников, — на 1.5 тысячи больше, чем годом ранее.

На минувшей неделе на градостроительном совете мэрии Новосибирска обсуждался вопрос обеспечения новостроек социальной инфраструктурой. Эксперты предлагали сократить школьные участки на 20-40%, чтобы вписать обновление образовательных учреждений в новые нормативы, а также рассмотреть возможность увеличения нормативов: радиуса доступности и радиуса обслуживания школ.

На внеочередной сессии горсовета Новосибирска на этой неделе директор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин перечислил список школ, которые вписываются в генплан города. Среди них школы на ул Плющихинская (1500 мест), Большевистская (1100 мест), Кирова, 327 (1100 мест), две школы на Ленинградской (по 1100 мест), Нижегородская (1100 мест), Виктора Уса (825 мест), Сухарная (825 мест).

— Проекты объектов, которые мы сейчас предложили в генплан, уже находятся фактически на завершающей стадии с выходом на экспертизу. Для того, чтобы запускать их в федеральный проект, есть необходимость корректировки программы комплекса развития социальной инфраструктуры, — добавил заместитель мэра города Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев.

Напомним, строительство всех концессионных школ в Новосибирске было остановлено в мае. На конец июня в школы Новосибирска было подано более 18 тысяч заявлений о приеме в первый класс.

Ранее редакция сообщала о том, что с площадки концессионной школы вывезли кран в Новосибирске.

Фото: иллюстрация с сайта Минобразования Новосибирской области.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска третья смена первый класс


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