Неустойку в размере 1,8 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги взыскал суд в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал иск МКУ «Управление дорожного строительства» (МКУ «УДС») против ООО «Дорсиб» о взыскании неустойки за срыв сроков ремонта дороги в размере 1 832 835 рублей 07 копеек. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Согласно материалам дела, муниципальный контракт между МКУ «УДС» и подрядчиком был заключен в 2023 году. До 30 сентября компания должна была выполнить ремонт дороги с усовершенствованным типом покрытия (автомобильная дорога общего пользования от Ключ-Камышенского плато до с. Новолуговое на участке по улице Выборная в Октябрьском районе). Стоимость контракта составила 28,5 млн рублей.

— В установленный контрактом срок, работы не выполнены, — говорится в материалах дела.

Ответчик, пояснил, что датой завершения работ необходимо считать конечную дату отчётного периода, указанного в актах выполненных работ, а не дату самого акта выполненных работ. С данным доводом суд не согласился.

— Доводы о том, что датой фактического выполнения работ по контракту является дата, которая указывается в заголовочной части актов (отчетный период), основан на неправильном понимании норм материального права и противоречит условиям контракта. В связи с чем, суд признает верным расчет истца в указанной части, — говорится в документе.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным Seldon Basis, ООО «Дорсиб» образовано в 2016 году в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Единственным учредителем и директором компании является Наталья Меликова. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 166,9 млн рублей, чистая прибыль — 274 тысяч рублей. У активе компании 63 контракта в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было заключено c ДЭЖКХ города (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что дорожники расторгли контракт за 340 млн рублей с компанией «СпецТрансСтрой» в Новосибирске. В 2024 году она не вышла на дорогу, которую должна была ремонтировать по контракту.