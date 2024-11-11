Главу сельсовета под Новосибирском оштрафовали за медлительность

Прокуратура Новосибирского района проверила, как в одном из сельсоветов региона рассматриваются обращения граждан.

Правоохранителям удалось выяснить, что четыре обращения граждан рассмотрены с нарушением установленного законом срока. Один заявитель не был уведомлен о направлении документа в уполномоченный орган, а по-другому ответ так и не был подготовлен и направлен.

— В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес представление главе сельского совета, а также вынес в отношении него постановление о возбуждении дела об административной ответственности, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Глава сельсовета оштрафован на 5 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что главврачу ЦРБ Новосибирской области выписали штраф за медленный ответ пациенту. Суд назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.