Главу сельсовета под Новосибирском оштрафовали за медлительность

Прокуратура Новосибирского района проверила, как в одном из сельсоветов региона рассматриваются обращения граждан.
Правоохранителям удалось выяснить, что четыре обращения граждан рассмотрены с нарушением установленного законом срока. Один заявитель не был уведомлен о направлении документа в уполномоченный орган, а по-другому ответ так и не был подготовлен и направлен.
— В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес представление главе сельского совета, а также вынес в отношении него постановление о возбуждении дела об административной ответственности, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Глава сельсовета оштрафован на 5 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что главврачу ЦРБ Новосибирской области выписали штраф за медленный ответ пациенту. Суд назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.
Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio
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