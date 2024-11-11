Группа «ВИС» отремонтировала дороги рядом с четвертым мостом

В рамках концессионного соглашения по строительству четвертого моста группа «ВИС» выполнила укладку асфальта на основном ходу и съездах строящегося мостового перехода через реку Обь. Кроме того, в сезон было восстановлено дорожное полотно и сделан и ямочный ремонт на площадях Труда и Будагова.

На правом берегу на площади Будагова после ремонта дороги возобновлено движение по четырём полосам. Кроме того, в этой локации восстановлен пешеходный тротуар.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Напомним, в конце октября началось второе десятилетие строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.