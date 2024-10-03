Главврачу ЦРБ Новосибирской области выписали штраф за медленный ответ пациенту

Главного врача Болотнинской центральной районной больницы в Новосибирской области привлекли к ответственности за длительное рассмотрение обращений граждан.

По информации, предоставленной прокуратурой Новосибирской области, местный житель обратился в правоохранительные органы с жалобой на нарушение порядка рассмотрения его обращения администрацией больницы.

В ходе проверки было установлено, что обращение не было рассмотрено в установленный срок, а также пациенту не был направлен ответ.

В связи с выявленными нарушениями районный прокурор направил представление главному врачу ЦРБ и возбудил административное дело за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

– Постановлением мирового судьи 1 судебного участка Болотнинского судебного района Новосибирской области должностному лицу назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, – рассказали в ведомстве.

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