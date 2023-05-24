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Главу управления по борьбе с коррупцией в Новосибирске Владимира Вялкова увольняют в связи с утратой доверия

  • 24/05/2023, 09:49
Автор:
Владимира Вялкова увольняют в связи с утратой доверия
Официальная версия — несоблюдение контроля за расходами.

Главу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД Новосибирской области Владимира Вялкова увольняют в связи с утратой доверия. По официальной версии, указанной в уведомлении от 15 мая, такое решение было принято по результатам контроля за расходами.

Пост и.о. начальника УЭБиПК ГУ МВД по Новосибирской области занял полковник полиции Алексей Пинаев, однако на сайте ведомства по-прежнему, руководителем обозначен Владимир Вялков.

Напомним, в декабре 2022 года после спецоперации московских силовиков по делу о нелегальных казино был арестован начальник Центрального ОБЭП Александр Умеров. В новосибирском и районных ОЭБиПК прошли обыски, а начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новосибирску Андрей Хомин был доставлен для проведения следственных действий в управление СКР. В марте Хомин внезапно подал рапорт в связи с уходом на пенсию. По информации некоторых источников, Владимир Вялков также проходил по этому делу.

В ГУ МВД ситуацию не комментируют.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции создано в декабре 2011 года и объединило после реорганизации системы МВД подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями. По данным ГУ МВД по НСО в 2022 году в регионе выявлено 471 (+21,4%) преступление коррупционной направленности, в том числе 62 факта получения взятки должностным лицом (ст. 290 УК РФ), 15 фактов дачи взятки должностному лицу (ст. 291 УК РФ), 47 фактов мелкого взяточничества (ст.291.2 УК РФ).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержан начальник ОБЭП Центрального района.

Фото: pixabay.com, diegoparra

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : утрата доверия правопорядок отставки и назначения борьба с коррупцией


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