В Новосибирске задержан начальник ОБЭП Центрального района

Сотрудниками отдела собственной безопасности задержан начальник ОБЭП Центрального отдела полиции Новосибирска Александр Умеров, пишет Сибкрай.ru, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника издания, полицейский за плату в особо крупном размере должен был проявить лояльное отношение к игорному бизнесу на подведомственной ему территории.

Уточняется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

В пресс-службе МВД полученную информацию оставили без комментариев.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший сотрудник полиции Евгений Пушкарев осужден за взятку на восемь лет, которые проведет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в 3 210 000 рублей.

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