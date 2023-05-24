Пять пешеходных переходов обустроят на федеральных трассах

Аукцион на комплексное обустройство пешеходных переходов объявлен в Новосибирске, говорится на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Сибуправтодор»).

— Требуется разработать техническую документацию в соответствие с Техническим заданием и действующей нормативной документацией, выполнить установку и подключение светофорных объектов, линий электроосвещения, а также установку пешеходного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения, — говорится в конкурсной документации.

Уточняется, что четыре пешеходных перехода будут обустроены на автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск (участки км 1123+082, км 1270+098, км 1304+583, км 1327+186), а также один на автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, Новосибирская область (на участке км 75+036). Все пешеходные переходы должны быть оснащены кнопкой вызова.

Подрядчик должен выполнить работы до 17 ноября 2023 года.

Начальная цена — 34,1 млн рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет.

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