В Новосибирске началась пора последних звонков

Для выпускников новосибирских школ эта неделя особенная: во всех школах звучат последние звонки. Дату торжественного мероприятия учебные организации определяют самостоятельно. В некоторых школах города это трогательное и немного грустное мероприятие прошло уже 23 мая.

По данным регионального правительства, в 2023 году «последний звонок» прозвучит для 14 тысяч одиннадцатиклассников Новосибирской области (из них 8,7 тысяч в городе Новосибирске). Кроме того, более 33 тысяч школьников закончат девятые классы. 1280 школьников претендуют на медали «За особые успехи в учении».

Стоит отметить, что информация о том, где первый раз прошёл последний звонок — противоречивая. Одни источники утверждают, что впервые это торжество устроили 25 мая 1948 года в московской школе, другие источники отдают пальму первенства краснодарской школе. В начале 1970-х Министерство образования закрепило эту традицию, включив её в перечень официальных школьных мероприятий.

Напомним, что первые экзамены для 9-классников (ГИА-9) стартуют в основном периоде уже сегодня (история, физика, биология). Одиннадцатиклассники начинают сдавать ЕГЭ в пятницу, 26 мая. Третий год подряд первыми экзаменами, которые «открывают» основной этап испытаний являются химия, литература, география. В этом году 23 июня на Михайловской набережной впервые после пандемии состоится Единый выпускной.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске ожидается резкое увеличение количества выпускников-медалистов.