Главврач Бердской больницы возглавила перинатальный центр

Теперь уже бывшая главврач Бердской городской больницы Алла Дробинская возглавила перинатальный центр регионального масштаба. Об этом глава Минздрава Константин Хальзов сообщил в ходе брифинга в областном правительстве, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54.

— Сегодня было принято и доведено до руководителей подразделений Центральной городской больницы решение: у нас произошла плановая замена руководителя медицинского учреждения, — рассказывает глава Минздрава. — Алла Николаевна переходит на руководство перинатальным центром. По сути, это руководство всей службы перенатологии на территории Новосибирской области. Это очень ответственное направление, которое сегодня стоит во главе развития системы здравоохранения. Это перевод на другую работу, на которой требуются ее опыт и знания.

Ранее в бердских городских СМИ, ссылающихся на собственные источники в горбольнице, появилась информация об уходе Дробинской с поста руководителя медучреждения.

Напомним, что недавно Алла Дробинская, и ее заместитель Рэм Волков стали героями петиции, в которой местные жители требовали их увольнения от областного руководства. Поводом для этого, по их мнению, якобы «послужила недобросовестная работа по лечению пациентов, в результате чего некоторые из родственников авторов петиции умерли». В защиту медработников высказались Константин Хальзов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области, новым главврачом Бердской городской больницы стала бывшая заместитель директора ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Елена Тоцкая. Как рассказывают в министерстве, представляя персоналу больницы нового главврача, первый вице-губернатор Юрий Петухов отметил, что Елена Тоцкая, назначенная приказом министра здравоохранения региона, имеет огромный опыт работы в первичном звене и сможет использовать его для развития и дальнейшей модернизации здравоохранения Бердска.