Клиенты Tele2 из Новосибирской области выбрали для новогоднего отдыха Турцию и Абхазию

С 1 по 9 января 2022 года количество абонентов Tele2 из Новосибирской области, которые ездили за границу, увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самыми популярными направлениями стали Турция и Абхазия.

В новогодние каникулы 2022 года, несмотря на пандемию, многие клиенты Tele2 из Новосибирской области отправились отдыхать за рубеж – по сравнению с аналогичным периодом 2021 года турпоток вырос на 42%. Среди туристических направлений самыми популярными у клиентов Tele2 стали Турция и Абхазия. Также в топ-5 попали Египет, Таиланд и Доминиканская Республика.

В поездках по миру клиенты Tele2 из Новосибирской области проговорили в роуминге в полтора раза больше, чем за новогодние каникулы 2021 года. Еще сильнее вырос спрос на мобильный интернет – абоненты использовали на отдыхе в два с половиной раза больше гигабайтов, чем годом ранее. Активнее всего новосибирские клиенты оператора были в Египте: эта страна лидирует и по объему интернет-трафика, и по количеству использованных минут.

Количество клиентов Tele2 со всей России, выезжавших на новогодние праздники за рубеж, выросло по сравнению с прошлым годом в полтора раза. Встретить Новый год абоненты смогли не только в традиционных для отпуска странах, но и в довольно экзотических местах. Среди них – Демократическая Республика Конго, Габон, Суринам, Тринидад и Тобаго, Гибралтар и другие.

Tele2 предлагает клиентам выгодные условия роуминга. Абоненты могут не ограничивать себя в общении на отдыхе, потому что при звонках на номера Tele2 России минуты расходуются из пакета, включенного в тариф. Такие условия действуют на тарифах «Мой онлайн+» и «Премиум» в Турции, Австрии, Чехии, Греции, Болгарии, Хорватии, Черногории, на Кипре и еще в 11 странах.