Рекламодателям

Рекомендации кинологов. Что делать при встрече с бездомными собаками

  • 27/01/2022, 17:05
Рекомендации кинологов. Что делать при встрече с бездомными собаками
Если они пытаются напасть….

Снова актуально

Последние дни в СМИ мелькают заголовки об инцидентах с бездомными собаками. В нескольких регионах сохраняется сложная ситуация с безнадзорными животными, что вызывает опасение у жителей. Многие просто не знают, как себя вести, если встретил бездомную собаку или стаю. Эксперты Российской кинологической федерации рассказали, как избежать встречи и что делать, если бездомные собаки ведут себя агрессивно.

— Хочу отметить, что собаки никогда не нападают просто так. Как правило, если это одна особь, ей и самой страшно вступать в контакт с человеком, она постарается его избежать. Бывают, конечно, и ручные собаки, которые привыкли, что их чем-то подкармливают. Чаще всего собаки нападают из-за нескольких причин: если вы находитесь на территории, которую они считают своей, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство, — поясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. — Если вы знаете, что где-то обитает свора собак, во-первых, избегайте это место, во-вторых, обязательно сообщите об этом в органы местного самоуправления с просьбой отлова и помещения животных в приют, а также проинформируйте органы государственного ветеринарного надзора. Не подкармливайте собак из жалости, так вы только создаете опасную ситуацию: собаки привыкнут, что их кормят на данной территории и могут начать ее защищать.

Меры безопасности

Новости Новосибирска

В Новосибирске бродячие собаки напали на ребенка

Наибольшую опасность представляют стаи собак: поэтому самое важное — это избегать встречи с ними. Уровень агрессии животных определяется не голодом, а степенью уверенности в себе, в своих силах. Большие стаи, имевшие опыт успешных покусов, могут быть опасны. Если вы заметили такую стаю, необходимо немедленно сообщить в органы местного самоуправления с просьбой отлова собак и помещения в приют. Обязательно избегайте мест, где обитают собаки.

Большую ошибку совершают те, кто жалеет бездомных собак и подкармливают их, обустраивая им теплые будки. Дело в том, что они не помогают бездомным собакам, а только усугубляют проблему. Когда собаки привыкают, что их кормят на данной территории, они начинают считать ее своей. Любое вторжение к ним может быть рассмотрено как опасность, они начнут защищаться и могут напасть, заметив чужака.

Единственный правильный вариант — это добиваться помещения таких собак в приюты. Так вы действительно можете им помочь, а не сделаете их объектом для вымещения чьей-то злости из-за того, что стая нападет на прохожего.

Как себя защитить

Как правило, если бездомная собака не проявляет интереса к человеку, то встреча с ней не представляет опасности. Не обращайте на нее внимания, проходите мимо. Если животное осторожно приближается к вам, слегка повиливая хвостом, то скорее всего это значит, что она надеется выпросить у вас еду. Но не стоит ее подкармливать, это чревато тем, что она будет считать территорию своим местом кормления и в случае кажущейся опасности будет ее защищать, проявляя агрессию к людям. Лучше сообщите в органы местного самоуправления об этой собаке.

В России планируется введение обязательной маркировки домашних животных

В России планируется введение обязательной маркировки домашних животных

Если собака двигается на вас рыча, при этом ее уши плотно прижаты к голове — это первый признак опасности. Не отвечайте агрессией и не пытайтесь ее спугнуть. Медленно уходите, не делая резких движений и не поворачиваясь к ней спиной, не делайте резких движений и тем более не убегайте.

Если собака начинает нападать, отбивайтесь от нее подручными средствами, постарайтесь удержаться на ногах. Обязательно защищайте шею — это наиболее уязвимое место, укусы в которое могут привести к смерти.

Встреча со стаей собак представляет наибольшую опасность. Если вы случайно с ними встретились, постарайтесь не обращать на них внимания и медленно уходите с территории, которую они считают своей. Не ведите себя угрожающе, не бегите и не провоцируйте собак. Самое важное правило — сохраняйте хладнокровие и спокойствие, не проявляйте страха и не давайте им понять, что вы напуганы. Если стая начинает вас облаивать, встаньте неподвижно спиной к дереву, забору или стене — так вы не дадите собакам вас окружить и сбить с ног. Постарайтесь сохранять хладнокровие, стойте в таком положении, пока стая не успокоится. Далее постарайтесь начать медленное движение, без резких рывков, обязательно следите, чтобы собаки не обходили вас со спины. Плавно перемещайтесь, пока не уйдете за пределы их территории.

Обязательно обучите этим правилам своих детей. Никогда не отпускайте детей одних в места обитания стаи, убедитесь, что ежедневный путь от дома до школы не проходит через подобные места. Обязательно обучите ребёнка, как взаимодействовать с бездомными животными. Знание этих правил могут спасти ему жизнь в экстренной ситуации.

Некоторые советуют носить с собой специальный прибор, который издает ультразвук или перцовый баллончик. Но данные средства не всегда могут помочь отпугнуть собак, бывает и такое, что мощности прибора не хватает, чтобы ультразвуком напугать целую стаю собак. Поэтому важно заботиться о своей безопасности заранее: сообщать о бездомных собаках ответственным органам, не подкармливать их и стараться избегать мест, где обитает свора.

Укус бездомной собаки опасен возможностью заразиться бешенством. Если на вас напала и укусила собака, после оказания первой помощи немедленно обратитесь в медучреждение. Вас осмотрят и произведут необходимые манипуляции. Даже если это была собака с биркой в ухе, лучше показаться врачу, не надеясь на то, что данное животное точно прошло вакцинацию.

Фото pixabay.com — igorovsyannykov

344

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Собаки бешенство


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

«Технониколь» будет выпускать новую продукцию в Кузбассе

27/01/2022, 11:49

Преподавателю красноярского вуза предъявили более 30 фактов получения взятки

26/01/2022, 10:22

Сибиряки купили ювелирных изделий на 170 млн рублей

25/01/2022, 09:55

Новые ЛЭП построят в 2022 году на федеральных трассах Западной Сибири

21/01/2022, 17:07

Актуальный разговор

новости бизнеса актуальный разговор

Бизнес на праздниках. Мы — дизайнеры эмоций!

Все материалы
Лента новостей

Как восстановить спрос и привлечь покупателей во время сезонного спада продаж

27/01/2022, 18:07

Главврач Бердской больницы возглавила перинатальный центр

27/01/2022, 17:20

Взаиморасчеты мэрии и «Дискуса» могут подкосить репутацию муниципалитета

27/01/2022, 17:00

Новосибирские ученые испытали новую тест-систему на выявление омикрона

27/01/2022, 16:46
Популярное

Когда наступит весна в Новосибирске в 2022 году?

27/01/2022, 13:52

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

27/01/2022, 08:00

Какое лето ожидается в Новосибирске в 2022 году?

26/01/2022, 17:19

Как погасить ипотеку в случае утраты закладной?

26/01/2022, 15:16

Магнитные бури в феврале 2022 года

25/01/2022, 15:01

Восточный гороскоп финансов на 2022 год

25/01/2022, 13:27

Сколько формул можно спрятать в одноразовой маске – шпаргалке?

24/01/2022, 16:30
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Клиенты Tele2 из Новосибирской области выбрали для новогоднего отдыха Турцию и Абхазию

27/01/2022, 17:42

Сибирский Сбербанк получил награду от мэрии Новосибирска

27/01/2022, 16:26

Freedom Holding Corp. расширил компетенции на американских рынках

27/01/2022, 16:05

Скидка 50% на расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса

27/01/2022, 15:24

ВТБ готов выдавать кредиты для врачей и учителей под 0,1% в рамках Дальневосточной ипотеки

27/01/2022, 13:33

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

Какой готовый бизнес пользовался спросом в Новосибирске в 2021 году?

Эксперты прогнозируют третью волну инфляции в 2022 году

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

ЗСЖД заплатила в бюджет Новосибирской области 2,6 млрд рублей налогов

За год долги новосибирцев банкам выросли на 100 млрд рублей

Финансы

новости Новосибирска

«Арифметика» запускает сервис в формате целевых займов

Пенсионные накопления россиян предлагают направить на покупку жилья

«Сейчас интересен бизнес, который сможет получить прибыль и принести ее акционерам»

В продуктовом ритейле растет популярность сетей формата «жесткий дискаунтер»

За год долги новосибирцев банкам выросли на 100 млрд рублей

Политика

новости Новосибирска

Горсовет закрыли от депутатских помощников?

Новосибирский райсовет может «похудеть» на одного депутата

Полпреда просят помочь с избранием сельского главы

Суд признал законным голосование курсантов в Октябрьском районе

После реформы местного самоуправления муниципалитеты могут лишиться 28 полномочий

Недвижимость

новости Новосибирска

Взаиморасчеты мэрии и «Дискуса» могут подкосить репутацию муниципалитета

Губернатор не исключил появления в Заельцовском бору профильных инвесторов

«Экология-Новосибирск» прокомментировала информацию о высоких платежах за аренду

Пенсионные накопления россиян предлагают направить на покупку жилья

В Новосибирске планируют разрешить сносить частные дома при комплексном развитии территорий

Технологии

новости Новосибирска

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Телекоммуникации

новости бизенса

МегаФон подготовил сеть к запуску 5G в Новосибирске

Вдвое больше новосибирцев провели зимние каникулы в теплых странах

iPhone 11 стал «смартфоном года» в Новосибирске

МегаФон выяснил, в самолетах или поездах любят путешествовать новосибирцы

Метавселенная будет наследником мобильного интернета

Агропром

новости Новосибирска

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

В регионе появилась угроза ящура

Кто из новосибирских сельхозпроизводителей реально развивает мелиорацию на своих землях?

Транспорт

новости Новосибирска

В низком качестве ремонта дорог во многом виноваты проектировщики

На улицах Новосибирска пройдут испытания нового троллейбуса

Кроссоверы и внедорожники за год в Новосибирске подорожали на 35%

ЗСЖД заплатила в бюджет Новосибирской области 2,6 млрд рублей налогов

Институт теплофизики планирует запустить тестовую модель летающего автомобиля в 2025 году

Медицина

новости Новосибирска

Главврач Бердской больницы возглавила перинатальный центр

Санаторий «Рассвет»: жители Сибири оценили программу кешбэка

«Клиника НИИТО» работает над стабилизацией финансового состояния

В условиях пандемии больничный лист можно будет оформить заочно

В НИИТО выросло количество обращений со «спортивными» травмами

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

Новости туризма

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Общество

новости Новосибирска

Новосибирские ученые испытали новую тест-систему на выявление омикрона

Губернатор не исключил появления в Заельцовском бору профильных инвесторов

За 2021 год спрос на услуги психологов в Новосибирске вырос в три раза

В Новосибирской области вводится всеобщий школьный карантин

Собственники жилья не пускают на придомовые площадки «коммерческий» мусор

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Январь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска