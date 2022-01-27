Рекомендации кинологов. Что делать при встрече с бездомными собаками

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Последние дни в СМИ мелькают заголовки об инцидентах с бездомными собаками. В нескольких регионах сохраняется сложная ситуация с безнадзорными животными, что вызывает опасение у жителей. Многие просто не знают, как себя вести, если встретил бездомную собаку или стаю. Эксперты Российской кинологической федерации рассказали, как избежать встречи и что делать, если бездомные собаки ведут себя агрессивно.

— Хочу отметить, что собаки никогда не нападают просто так. Как правило, если это одна особь, ей и самой страшно вступать в контакт с человеком, она постарается его избежать. Бывают, конечно, и ручные собаки, которые привыкли, что их чем-то подкармливают. Чаще всего собаки нападают из-за нескольких причин: если вы находитесь на территории, которую они считают своей, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство, — поясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. — Если вы знаете, что где-то обитает свора собак, во-первых, избегайте это место, во-вторых, обязательно сообщите об этом в органы местного самоуправления с просьбой отлова и помещения животных в приют, а также проинформируйте органы государственного ветеринарного надзора. Не подкармливайте собак из жалости, так вы только создаете опасную ситуацию: собаки привыкнут, что их кормят на данной территории и могут начать ее защищать.

Меры безопасности

Наибольшую опасность представляют стаи собак: поэтому самое важное — это избегать встречи с ними.. Большие стаи, имевшие опыт успешных покусов, могут быть опасны. Если вы заметили такую стаю, необходимо немедленно сообщить в органы местного самоуправления с просьбой отлова собак и помещения в приют. Обязательно избегайте мест, где обитают собаки.

Большую ошибку совершают те, кто жалеет бездомных собак и подкармливают их, обустраивая им теплые будки. Дело в том, что они не помогают бездомным собакам, а только усугубляют проблему. Когда собаки привыкают, что их кормят на данной территории, они начинают считать ее своей. Любое вторжение к ним может быть рассмотрено как опасность, они начнут защищаться и могут напасть, заметив чужака.

Единственный правильный вариант — это добиваться помещения таких собак в приюты. Так вы действительно можете им помочь, а не сделаете их объектом для вымещения чьей-то злости из-за того, что стая нападет на прохожего.

Как себя защитить

Как правило, если бездомная собака не проявляет интереса к человеку, то встреча с ней не представляет опасности. Не обращайте на нее внимания, проходите мимо. Если животное осторожно приближается к вам, слегка повиливая хвостом, то скорее всего это значит, что она надеется выпросить у вас еду. Но не стоит ее подкармливать, это чревато тем, что она будет считать территорию своим местом кормления и в случае кажущейся опасности будет ее защищать, проявляя агрессию к людям. Лучше сообщите в органы местного самоуправления об этой собаке.

В России планируется введение обязательной маркировки домашних животных . Не отвечайте агрессией и не пытайтесь ее спугнуть. Медленно уходите, не делая резких движений и не поворачиваясь к ней спиной, не делайте резких движений и тем более не убегайте.

Если собака начинает нападать, отбивайтесь от нее подручными средствами, постарайтесь удержаться на ногах. Обязательно защищайте шею — это наиболее уязвимое место, укусы в которое могут привести к смерти.

Встреча со стаей собак представляет наибольшую опасность. Если вы случайно с ними встретились, постарайтесь не обращать на них внимания и медленно уходите с территории, которую они считают своей. Не ведите себя угрожающе, не бегите и не провоцируйте собак. Самое важное правило — сохраняйте хладнокровие и спокойствие, не проявляйте страха и не давайте им понять, что вы напуганы. Если стая начинает вас облаивать, встаньте неподвижно спиной к дереву, забору или стене — так вы не дадите собакам вас окружить и сбить с ног. Постарайтесь сохранять хладнокровие, стойте в таком положении, пока стая не успокоится. Далее постарайтесь начать медленное движение, без резких рывков, обязательно следите, чтобы собаки не обходили вас со спины. Плавно перемещайтесь, пока не уйдете за пределы их территории.

Обязательно обучите этим правилам своих детей. Никогда не отпускайте детей одних в места обитания стаи, убедитесь, что ежедневный путь от дома до школы не проходит через подобные места. Обязательно обучите ребёнка, как взаимодействовать с бездомными животными. Знание этих правил могут спасти ему жизнь в экстренной ситуации.

Некоторые советуют носить с собой специальный прибор, который издает ультразвук или перцовый баллончик. Но данные средства не всегда могут помочь отпугнуть собак, бывает и такое, что мощности прибора не хватает, чтобы ультразвуком напугать целую стаю собак. Поэтому важно заботиться о своей безопасности заранее: сообщать о бездомных собаках ответственным органам, не подкармливать их и стараться избегать мест, где обитает свора.

Укус бездомной собаки опасен возможностью заразиться бешенством. Если на вас напала и укусила собака, после оказания первой помощи немедленно обратитесь в медучреждение. Вас осмотрят и произведут необходимые манипуляции. Даже если это была собака с биркой в ухе, лучше показаться врачу, не надеясь на то, что данное животное точно прошло вакцинацию.