Проездом грузовиков по селу Лекарственное заинтересовалась прокуратура

Прокуратура проводит проверку по информации о движении большегрузного транспорта по дорогам села Лекарственное Тогучинского района.

– В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения грузоотправителем и перевозчиком тяжеловесных грузов требований законодательства, проверена достаточность и полнота принятых мер органами местного самоуправления и полиции, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Проводятся рейдовые мероприятия с участием Ространснадзора и ГАИ, направленные на устранение нарушений, о которых было сообщено в публикации.

Для выяснения всех обстоятельств прокурор района лично отправился в село. Сейчас движение большегрузного транспорта приостановлено.

Ранее редакция сообщала о том, что жители села под Новосибирском живой стеной перекрыли дорогу самосвалам.