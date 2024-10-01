Проездом грузовиков по селу Лекарственное заинтересовалась прокуратура

Прокуратура проводит проверку по информации о движении большегрузного транспорта по дорогам села Лекарственное Тогучинского района.
– В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения грузоотправителем и перевозчиком тяжеловесных грузов требований законодательства, проверена достаточность и полнота принятых мер органами местного самоуправления и полиции, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Проводятся рейдовые мероприятия с участием Ространснадзора и ГАИ, направленные на устранение нарушений, о которых было сообщено в публикации.
Для выяснения всех обстоятельств прокурор района лично отправился в село. Сейчас движение большегрузного транспорта приостановлено.
Ранее редакция сообщала о том, что жители села под Новосибирском живой стеной перекрыли дорогу самосвалам.
Источник фото: Freepik / Автор – Racool_studio
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