В Новосибирской области переработка сельхозпродукции развивается благодаря поддержке регионального правительства

Качество работ по реализации инвестпроекта на площадке Южного ПЛП оценили губернатор Андрей Травников и учредитель ООО «Маслов» г-н Цюй Фэй.

По словам главы региона, этот проект послужил появлению новых резидентов. Так, на территории Новосибирской области откроется ещё один промышленно-логистический парк – Южный ПЛП. Предприятия «Маслов» будут работать преимущественно на экспортный рынок, так как наш потребитель привык к подсолнечному маслу, а потребители Юго-Восточной Азии — к рапсовому маслу, поэтому рапсовое и льняное масло в основном поставляется на экспорт, — уточнил Андрей Травников.

Г-н Цюй Фэй отметил, что завод появится именно в Новосибирской области из-за удачного транспортно-логистического расположения региона и из-за поддержки со стороны местных властей.

Заместитель гендиректора по строительству Павел Таюрский рассказал, что весной на объекте стартовало основное строительство и первая очередь – на 1000 тонн – должна завершиться во втором квартале 2025 года. При этом общий объём финансирования составляет 6,5 млрд руб, из них на первую очередь было направлено 3,5 млрд руб.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что приоритетным направлением инвестиционной политики региона является парковая политика. Ее реализация дает возможность Новосибирской области наращивать объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет, годовую выручку и объём привлечённых инвестиций резидентов парков, а также создавать новые высокопроизводительные рабочие места на территории парковых проектов.