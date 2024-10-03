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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела в отношении экипажа инспектора Гусева

  • 03/10/2024, 17:57
Автор: Ольга Кирсанова
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела в отношении экипажа инспектора Гусева
Сотрудников ДПС обвинили в превышении должностных полномочий и уволили.

После видеообращения к главе СКР уволенного из полиции инспектора Гусева Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудников ДПС. Полицейских обвинили в оставлении места ДТП с подростками, а также в неоказании им помощи. После чего весь экипаж был уволен.

Возмущенный несправедливостью и, по его мнению, незаконными действиями силовиков, Александр Гусев обратился за помощью к главам СКР и ФСБ.

― Мы пришли в правоохранительные органы, чтобы помогать людям и защищать их. И они говорили и до сих пор говорят «спасибо». Следственный комитет, мы вам не враги. Вы знаете, что мы первые встанем на защиту граждан. Если призовут — пойдем на СВО. Сейчас я собираюсь заключать контракт. Но прежде подам иск в суд о восстановлении в должности, ― заявил Александр Гусев.

Опальный инспектор выразил надежду на то, что руководители силовых ведомств России услышат его и помогут восстановить справедливость в вопиющей ситуации, сложившейся с ним и его напарниками.

Ответная реакция СКР не заставила себя долго ждать.

— Заявитель выражает несогласие с увольнением его из органов внутренних дел за совершение противоправного деяния и просит содействия в восстановлении его прав. Кроме того, указывается, что в отношении него необоснованно возбуждено уголовное дело. Глава ведомства поручил руководителю СК по Новосибирской области доложить о ходе расследования уголовного дела, — сообщили в СК по региону.

Напомним, злоключения честного гаишника Александра Гусева начались в мае 2021 года, после конфликта на дороге с компанией-нарушителей ПДД. Во время потасовки прозвучал случайный выстрел, жертвой которого стал молодой азербайджанец Векил Абдуллаев. На инспектора было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». И хотя Следственный комитет снял с него все обвинения в убийстве, признав действия правоохранителя законными и, оставив за ним право на реабилитацию, вернуться к прежней жизни ему так и не удалось. Гусев вернулся на службу, однако, ему дали понять, что системе он больше не нужен.

С начала 2024 года в Мошковское подразделение ГАИ, где служил неудобный инспектор, зачастили с проверками. Цель проверяющие не скрывали ― задача убрать Гусева. Его непосредственные начальники уже лишились своих должностей за несговорчивость в этом вопросе. Теперь под прессинг системы попали напарники Гусева, отказавшись давать показания против коллеги они стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Поводом стал дорожный инцидент, произошедший в ночь на 3 июля 2024 года. Подробности случившегося Гусев рассказал в своем видеообращении.

― Мы все объяснили. Сотрудники адекватные и все прекрасно поняли. Тем более, кто нас знает, они в курсе, что мы не могли с напарниками проехать мимо ДТП и не оформить, а также не оказать помощь пострадавшим, ― пояснил уволенный инспектор.

Он добавил, что в этот же вечер в отдел нагрянули сотрудники ОРЧ СБ из ГУВД. Они допросили коллег Александра.

Спустя почти 2,5 месяца после сомнительного ДТП в домах инспекторов Семена Станкевича и Виталия Баранова прошли обыски при поддержке Спецназа МВД. Их самих задержали и доставили в отдел СК в Новосибирске.

Ранее в  областном ГУ МВД прокомментировали увольнение экипажа ДПС.  По данным ведомства, в дежурную часть Мошковского ОМВД  поступило сообщение о дорожной аварии на улице Советской р.п. Станционно-Ояшинский. Двое подростков ехали на пит-байке и врезались во вкопанное в землю резиновое колесо от грузового автомобиля, после чего произошло опрокидывание транспортного средства с последующим ударом об электрическую опору столба.

— Было установлено, что ДТП предшествовало преследование водителя пит-байка, не выполнившего требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке и пытающегося скрыться. В процессе движения на неоднократные требования правоохранителей остановиться водитель не реагировал. В свою очередь, после произошедшего ДТП экипаж дорожно-патрульной службы не сообщил о нем в дежурную часть и медицинское учреждение, скрылся с места происшествия и продолжил несение службы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Редакция будет следить за развитием этой истории.

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Источник фото: Телеграм-канал «Следком»

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : уголовное дело глава СК Александр Бастрыкин автоинспектор Гусев


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