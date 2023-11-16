Глобализация интернет-площадок заставляет бизнес думать о патентах

Директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член комитета по партнерским системам Александра Болотова прокомментировала Infopro54, с чем связан рост количества интеллектуальных споров в судах России.

— Александра, в октябре председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Международном юридическом форуме стран АТР сообщал, что в России по итогам первых шести месяцев 2023 года зафиксирован значительный рост обращений иностранцев в российские арбитражные суды — на 60%, а доля выигранных споров достигла 93%. Можете прокомментировать эту ситуацию с точки зрения патентного поверенного?

— Если взять судебную практику в области интеллектуальных прав, то мы действительно наблюдаем рост количества судебных споров между иностранными компаниями и российскими юрлицами, предпринимателями.

Речь идет об использовании персонажей различных мультфильмов и художественных фильмов, дизайнерских запатентованных решений. Если производитель товаров воспроизводит на своем товаре чужой дизайн или использует персонажа фильма, не получив на это права на товарный знак, патент или объект авторского права, — такие товары могут быть признаны контрафактными.

Закупая такой товар за границей, многие предприниматели не оценивают надлежаще степень риска от своих действий.

К примеру, в судах России сейчас около 4 000 исков от производителя Harman (колонки и наушники JBL), количество исков этой компании после февраля 2021 года выросло в разы. В 99% они выигрышные для истца, так как речь идет о продаже на территории РФ не оригинальной, а контрафактной продукции.

Несмотря на санкции, на геополитическую обстановку, законодательство о защите интеллектуальной собственности в России работает, и нарушителей наказывают.

— Но почему в списке выигравших дела превалируют иностранные компании?

— У иностранных производителей очень развита практика защиты своих интеллектуальных прав, и они активно ее реализуют. Зарубежные компании, зная ценность интеллектуальных прав, регистрируют бренды и получают патенты в большом количестве, что и формирует статистику, которую мы видим. Кроме того, у ряда иностранных компаний в каждом регионе РФ есть представители, защищающие их права.

Отмечу, что многие иностранные компании обеспечивают представительство с помощью нескольких российских организаций, которые занимаются такими спорами как основным направлением деятельности, иски подаются однотипные, по налаженной схеме, даже доверенности этих организаций похожи друг на друга, хотя выданы разными иностранными правообладателями. Используется то обстоятельство, что предприниматели не отслеживают получение почтовой корреспонденции — и рассмотрение споров часто происходит в упрощенном порядке без вызова сторон. Ответчик не защищается, и в итоге с него взыскивается вся сумма компенсации.

Количество споров в судах по интеллектуальным делам с участием российских компаний также увеличивается. Дело в том, что в нашей стране растет количество предпринимателей, которые защищают свою интеллектуальную собственность, оформляют товарные знаки и патенты. По состоянию на октябрь 2023 года уже поданы более 100 000 заявок на товарные знаки, что на 25% больше, чем в прошлом году.

— С чем, на ваш взгляд, связан этот тренд?

— Повышение внимания бизнеса к объектам интеллектуальной собственности — это нормально, это следствие развития рынка, а также глобализации площадок. К примеру, Wildberries, Ozon сейчас спрашивают партнеров о регистрации товарного знака.

Еще одно новшество этого года — право регистрировать товарные знаки теперь получили физические лица, ранее это могли делать только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Это дало возможность начать защищать свою интеллектуальную собственность и самозанятым.

Кроме того, если раньше конкуренты из Хабаровска и Саратова могли вообще никогда не столкнуться, то сейчас они встречаются на одной онлайн-площадке. Люди сталкиваются с нарушениями, с тем, что существуют одноименные компании, сходные дизайны товаров, и стараются защищать свои интеллектуальные права.

Ничего аномального я в этом не вижу. Мне кажется, что это закономерное развитие рынка, которое наблюдается во многих странах мира. К примеру, количество заявок на регистрацию интеллектуальной собственности в Китае растет ежегодно.

— Какие еще тренды, которых вы ранее не наблюдали, появляются на рынке?

— Я бы сказала о том, что главный тренд — это то, что интерес к регистрации интеллектуальной собственности подогревает торговля через онлайн-площадки. Все участники рынка друг у друга на виду, конкурировать с помощью снижения цены становится сложно, так как есть люди, которые ее сильно роняют и уходят в демпинг. На первое место выходит конкуренция за счет дополнительной ценности товара, которую обеспечивает бренд: зарегистрированный товарный знак, уникальность товара может быть защищена патентом на изобретение или полезную модель (это так называемое малое изобретение), а внешний вид продукта может защищаться в качестве промышленного образца.

После того как американская компания Harman продемонстрировала, какие финансовые возможности открываются при патентовании дизайна изделий и последующей защиты патентных прав в суде, многие российские компании также поспешили патентовать свои разработки.

Таким образом количество конфликтов между правообладателем и продавцами контрафактного товара увеличивается, и также растет интерес к охране своих интеллектуальных прав у производителей.

— Есть ли проблемы у российских компаний, которые защищают свои интеллектуальные права за рубежом?

— Россия на сегодняшний день ратифицировала большинство международных соглашений, поэтому российские компании и предприниматели получают патенты за рубежом, регистрируют товарные знаки. Бизнес продолжает сотрудничать, если это ему выгодно. Особых проблем с этим нет, за исключением некоторых стран, например Украины, сейчас к ней добавилась Финляндия. Это ситуации, вызванные политическими событиями. В основном наши клиенты продолжают успешно получать патенты в странах СНГ, Америки, большинстве стран ЕС. Российские патентные поверенные сотрудничают с американскими, европейскими поверенными, у нас прекрасные отношения, мы помогаем друг другу защищать права наших клиентов на территории этих стран.

К проблемам я бы отнесла только сложности с оплатой услуг патентных поверенных за рубежом и уплату пошлин в этих странах. Но это не от нас зависит — мы работаем в тех условиях, что есть, и решаем задачи клиентов, которые они ставят.