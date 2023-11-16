Редчайшее издание Псалтири нашли в библиотеке Новосибирской семинарии

Редчайшее издание Псалтири с Часословцем первопечатника Ивана Федорова, датированное 1570 годом, нашли в библиотеке Новосибирской православной духовной семинарии. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.

Книга была обнаружена весной 2023 года. Всего было найдено порядка 5 таких изданий. Подобные экземпляры есть также в Лондоне, Санкт-Петербурге, Львове и Саратове.

Сибирский экземпляр презентовали общественности в рамках научной конференции «Наследие Ивана Фёдорова на Сибирской земле».

— Собравшихся в ГПНТБ приветствовал митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, который поздравил сибиряков с уникальной находкой, — говорится в сообщении митрополии.

Посмотреть сверхредкий экземпляр можно в Государственной публичной научно-технической библиотеке.

Ранее редакция сообщала о том, что 15 православных церквей и часовен хотят построить в Новосибирске.