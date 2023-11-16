ГК «ВИС» проиграла суд Минтрансу из-за изменения в проекте четвертого моста

Остановка строительства четвертого моста в Новосибирске наделала много шума не только в коридорах власти, но и вызвала недовольство среди жителей города. Теперь ситуацию, где каждый из участников конфликта борется за свою правду будут рассматривать в суде. Это уже не первый спор между концессионной компанией, которая пообещала горожанам новый мост и чиновниками.

Так, например, в сентябре 2023 года в арбитражном суде уже было принято решение по одному из споров между Минтрансом и Сибирской концессионной компанией, которая входит в группу «ВИС». Предметом спора было изменение в проектной документации по строительству. Концессионер в одностороннем порядке, без согласования убрал из документов, утвержденных Главэкспертизой, трубы Nord Arctic, которые предназначались для прокладки обогреваемых канализационных коллекторов, отводящих сток с обеих сторон основного хода и мостового перехода.

― Концессионное соглашение не содержит регулирования в отношении изменения проектной документации концессионером, напротив, оно содержит положение о том, что подготовка рабочей документации, создание объекта соглашения должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, ― говорится в решении суда.

Коллекторы по изначальному плану должны быть проложены из предизолированных труб полиэтиленовых с пенополиуретановой изоляцией и оболочкой из оцинкованной стали диаметром 250/355 мм Nord Arctic или аналогичных им по техническим характеристикам.

Исполнители строительных работ применили полиэтиленовые гофрированные трубы в пенополиуретановой изоляции производства ООО «Империя Строй». Специалисты пришли к выводу, что это в корне не соответствует принятому плану и противоречит технической документации.

― Это уже не первый такой инцидент. При строительстве дождевого коллектора на площади Труда, между площадью и железной дорогой, тоже были заменены трубы. Одна из ниток уже просела. Я вижу это только как способ сэкономить сотни миллионов рублей. В итоге мы получим некачественный объект для города. Все эти обвинения со стороны ВИС о недостаточности финансирования со стороны области выглядят интересно. Как можно финансировать непроектные решения? ― считает депутат горсовета Александр Бурмистров.

После остановки строительства в Минтрансе заявили, что на данный момент концессионер не подтвердил наличие прямой причинно-следственной связи между наступлением нарушений, заявленных концессионером, и невозможностью завершить строительство. Возникновение дополнительных расходов у концессионера, по информации Минтранса, также не подтверждено.

В Арбитражном суде Новосибирской области сейчас рассматривается 3 исковых заявления Минтранса к ООО «СКК» (Входит в Группу «ВИС». — Ред.).