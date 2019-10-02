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«Ростелеком» в Новосибирске начал новый учебный сезон для юных киберзащитников

  • 02/10/2019, 12:10
«Ростелеком» провел первый в этом учебном году открытый урок по правилам поведения в интернете.

«Ростелеком» в Новосибирске начал новый учебный сезон для юных киберзащитниковЗанятие по кибербезопасности состоялось в новосибирской гимназии №15 «Содружество» для учеников начальной школы.

Волонтеры компании рассказали четвероклассникам о том, как вести себя в сети, почему нужно придумывать сложные пароли для личных аккаунтов, а также научили определять вредоносные программы и сайты. Больше всего детям понравилось разгадывать ребусы на тему интернета и отвечать на вопросы о конкретных ситуациях, которые могут с ними случиться: например, что делать, если вам пришло письмо с неизвестного адреса с непонятным вложением.

— Мне очень понравилась лекция, я много нового узнал. Интересно было решать ребусы, а еще теперь я понимаю, какую информацию о себе можно сообщать другим людям на сайтах, а о чем говорить нельзя, — сказал ученик Андрей Караваев.

Чтобы юные киберзащитники лучше запомнили нормы поведения в интернете, «Ростелеком» подарил ребятам карточки с правилами информационной безопасности, ручки и брелоки с логотипом компании, а также раскраски и блокноты.

— Интернет уже давно вошел в нашу жизнь, а современные дети проводят в сети даже больше времени, чем взрослые. При этом именно школьники часто не задумываются о правилах кибербезопасности, что может привести к утечке личных данных членов семьи. Волонтеры «Ростелекома» проанализировали основные ошибки, которые допускают дети в интернете, и на открытых занятиях показывают, как их избежать, — уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Такие открытые уроки по безопасному интернету «Ростелеком» проводит для школьников Новосибирска регулярно, следующее занятие в рамках волонтерского проекта #Cyber_Hero состоится в конце октября.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Ростелеком»

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