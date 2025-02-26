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Лидеры общепита за год открыли в России более 1000 новых точек

  • 26/02/2025, 19:00
Лидеры общепита за год открыли в России более 1000 новых точек
Точки двух самых активных игроков работают в Новосибирске

Количество заведений общественного питания у российских сетей общепита, входящих в ТОР-50, выросло к началу 2025 года на 6%, а их общее число превысило 17 тысяч заведений. В общей сложности лидеры отрасли открыли 1000 новых точек, отмечают аналитики информационного агентства INFOLine.

Самую высокую динамику продемонстрировала «ДоДо Пицца», за прошлый год запустившая 144 пиццерии. Одну из них компания открыла в новосибирском Академгородке. Подготовка к запуску точки длилась почти два года. Все это время баннер с надписью «Скоро открытие» висел на пиццерии, благодаря чему само заведение стало объектом шуток местных жителей.

Напомним, «ДоДо Пицца» родом из Сыктывкара. Основана известным предпринимателем и блоггером Федором Овчинниковым и является одним из крупнейших игроков на рынке доставки пиццы.  Одним из инвесторов «Додо Пиццы» является совладелец 2ГИСа Дмитрий Сысоев. В Новосибирск компания зашла в 2017 году. Директор по франчайзингу сети Андрей Петелин заявлял о планах по открытию сразу двенадцати точек быстрого питания. Инвестиции в одну пиццерию он оценивал примерно в 12 миллионов рублей. На данный момент в городе работает 15 точек компании.

На втором месте «Coffee Like», которая за прошлый год открыла в России 7 заведений. В Новосибирске работает одна точка сети.

На третьем — «Мамин хлеб» (6 заведений в регионах). В нашем городе эта компания не представлена.

По данным 2ГИС, всего в Новосибирске работает 164 пиццерии. Больше всего филиалов у «ДоДо пиццы» (15), «Пицца Синица» (10), «Den`s pizza» (9) и «Пицца за семь минут» (4).

Ранее редакция сообщала о том, что одним из самых быстрорастущих трендов на ресторанном рынке Новосибирска является тот факт, что все больше людей, не имеющих отношения к общепиту, пытаются открывать заведения. Причем не просто небольшие кафе, а практически рестораны.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : пиццерия


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