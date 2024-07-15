Годовалый медведь наследил в заказнике под Новосибирском

В заказнике «Кудряшовский бор» обнаружили следы медведя.
В одном из сообществ в социальных сетях было высказано предположение, что это следы крупного медведя. Однако эксперты из Министерства природных ресурсов и экологии опровергли эту точку зрения.
― Это небольшой след годовалого медведя. Следы больших медведей визуально сопоставим с пятилитровыми бутылками, ― пояснили в министерстве.
Специалисты отмечают, что следует соблюдать осторожность и следовать правилам безопасности.
Ранее редакция сообщала о том, что медведица с двумя медвежатами прогуливается под Новосибирском. Их заметили около села Ярково.
Источник фото: АСТ-54
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