Годовалый медведь наследил в заказнике под Новосибирском

В заказнике «Кудряшовский бор» обнаружили следы медведя.

В одном из сообществ в социальных сетях было высказано предположение, что это следы крупного медведя. Однако эксперты из Министерства природных ресурсов и экологии опровергли эту точку зрения.

― Это небольшой след годовалого медведя. Следы больших медведей визуально сопоставим с пятилитровыми бутылками, ― пояснили в министерстве.

Специалисты отмечают, что следует соблюдать осторожность и следовать правилам безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что медведица с двумя медвежатами прогуливается под Новосибирском. Их заметили около села Ярково.