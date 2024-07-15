Утопающего лося люди вытащили из озера под Новосибирском

Жители Бердска спасли лося, попавшего в западню на частном озере.

Минприроды раскритиковало поступок отзывчивых сибиряков и опубликовало видео.



На кадрах видно, как несколько мужчин вытаскивают лося при помощи тросов, предварительно обмотав сохатого.

— Спасибо жителям и обстоятельствам за отсутствие травм, потрясений и отпеваний, — говорится в сообщении Минприроды Новосибирской области.

Однако спасающих пожурили за отсутствие звонка в службу. А всё из-за того, что любые манипуляции с диким животным без инспектора могут привести к травмам.

— Игнорирование правил всегда становится злоупотреблением в качестве подпорки для более высокого, серьезного игнорирования правил, — подчеркнули в министерстве.

Ранее специалисты рассказывали, что лоси и косули заходят глубоко в водоемы, чтобы спастись от слепней, комаров и мошек.

Ранее редакция сообщала о том, что комары и мошки утопили мощного лося под Новосибирском.