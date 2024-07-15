Чтобы избежать депортации, мигрант пытался дать взятку полицейскому в Новосибирске

В Новосибирске будут судить иностранного специалиста за попытку подкупить правоохранителя. Инцидент произошел возле одного из торговых центров в Кировском районе города во время рейда по выявлению нарушений миграционного законодательства 22 мая.

По данным следствия, сотрудники полиции проверяли документы у иностранцев и одного из них не оказалось документов о регистрации на территории РФ. Чтобы избежать административной ответственности с последующим выдворением из России, мигрант попытался дать взятку полицейским. Однако сотрудники ППС оказался несговорчивым и отказался от «гонорара», а гость из ближнего зарубежья попал под уголовную статью.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — пояснили в СК региона.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском аэропорту «Толмачево» гость из ближнего зарубежья попался на мелкой взятке сотруднику полиции. Тысячей рублей иностранец хотел откупиться за нарушение миграционного режима, который правоохранители выявили при проверке документов.