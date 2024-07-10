Медведица с двумя медвежатами прогуливается под Новосибирском

Около села Ярково Новосибирского района заметили трех медведей.

― Ходит медведица с двумя медвежатами, ― отметили в сообщении Минприроды Новосибирской области.

По словам специалистов, они обходят стороной дома и ведут себя спокойно.

― Мать собирает ягоды, а дети играют и проверяют на прочность деревья, ― говорится в сообщении.

Жителям села было настоятельно рекомендовано не отпускать детей в лес и самим не собирать там ягоды.

Как напомнили в Минприроды, в лесах обитают крупные хищники, которые питаются разнообразной пищей.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирская медведица пыталась угнать бульдозер у вахтовиков. Рабочие пытались прогнать зверя криками и стуками по кабине.