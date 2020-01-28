Годовая аренда квартиры в Новосибирске составляет более 275 тысяч рублей

Новосибирск занял 22-е место в рейтинге российских городов по доходности аренды жилья. Такие данные приводит ЦИАН, аналитики которого проанализировали российские города по доходности жилья, посчитали среднюю ставку аренды, срок окупаемости инвестиций и выяснили, что выгоднее: открыть банковский вклад или купить недвижимость под сдачу

Исследование показало, что среднему новосибирцу понадобится 12,9 лет, чтобы приобретенная квартира полностью окупила себя. Например, у Кемерово этот показатель равен 12,4 лет, у Красноярска- 13,4 лет, а у Томска- 14,5 лет.

Согласно аналитике, в Новосибирске, по данным ЦИАН, средняя стоимость квартиры составляет 3,56 млн рублей, средняя аренда –23 тысячи в месяц, а в год – 275,4 тысяч. В итоге доходность составила 7,7%.

По уровню доходности в лидерах оказались Астрахань (10,6%), Челябинск (9%), Новокузнецк, Воронеж и Омск (по 8,9%).

Эксперты определили, что теперь вложения в квартиры становится выгоднее банковских вкладов. Если сейчас средняя доходность от жилья составляет 8,1%, то от банков – 5,8%.

— Главная причина относительно невысокого роста арендной ставки по сравнению с ценами на недвижимость – снижение ипотечной ставки, — говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. — Все больше потенциальных арендаторов переходят в категорию покупателей недвижимости. И в этом есть экономическая целесообразность: во многих регионах средняя ставка аренды сопоставима с ежемесячным ипотечным взносом. При сохранении тенденции к снижения ключевой ставки, рост средней аренды будет ниже, чем средней стоимости жилья.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu