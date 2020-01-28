В ПЛП «Восточный» появится свой терминал

— Резиденты ПЛП «Восточный» сегодня формируют проект контейнерного терминала, который будет расположен непосредственно в промышленно-логистическом парке. В основном он рассчитан на хранение порожних контейнеров, поэтому не будет конкурировать с компаниями «Евросиб» и Fesco, работающими в этой локации. В планах резидентов — совместная работа с терминалом Евросиба, который в большей степени ориентирован на нагруженные контейнеры, — сообщил на заседании коллегии по транспорту президент НП «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) Сергей Максимов.
На первом этапе терминал будет вмещать 4,2 тысячи TEU, а его годовой оборот составит 28 тысяч TEU в год. На втором этапе — 6,5 тысяч TEU и 40,5 тысяч TEU соответственно. Совокупный объем инвестиций в проект составит около 40 млн рублей — собственные средства инвесторов ПЛП «Восточный».
Под реализацию проекта на территории ПЛП «Восточный» зарезервировано около 7 га. Под первый и второй этапы планируется занять по 2,5 га.
— Мы изначально планировали создание в ПЛП «Восточный» транспортной инфраструктуры, в том числе контейнерного терминала для отстоя контейнеров, их разгрузки, а также дозагрузки, подготовке к транспортировке. Это стандартная практика, — поясняет Максимов. — Площадка будет предназначена не только для нужд резидентов ПЛП, но и для сторонних компаний, которые смогут хранить контейнеры.
Оценить объем рынка порожних контейнеров и спрос со стороны внешних клиентов Максимов затруднился.
По расчетам инвесторов, в 2021 году в результате деятельности контейнерного терминала в областной бюджет поступят 10 млн рублей налогов, в 2023 — около 20 млн рублей. К 2021 году на терминале будут созданы около 100 рабочих мест.
Основные строительные работы должны были начаться в 2018 году, однако «Восточный» подал заявку на получение статуса масштабного инвестиционного проекта. Для региона это был первый опыт работы в рамках нового закона, и оформление документов притормозило проект. Выход логопарка на проектную мощность запланирован в 2021 году.
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