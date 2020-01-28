В ПЛП «Восточный» появится свой терминал

— Мы изначально планировали создание в ПЛП «Восточный» транспортной инфраструктуры, в том числе контейнерного терминала для отстоя контейнеров, их разгрузки, а также дозагрузки, подготовке к транспортировке. Это стандартная практика, — поясняет Максимов. — Площадка будет предназначена не только для нужд резидентов ПЛП, но и для сторонних компаний, которые смогут хранить контейнеры.

Оценить объем рынка порожних контейнеров и спрос со стороны внешних клиентов Максимов затруднился.

По расчетам инвесторов, в 2021 году в результате деятельности контейнерного терминала в областной бюджет поступят 10 млн рублей налогов, в 2023 — около 20 млн рублей. К 2021 году на терминале будут созданы около 100 рабочих мест.

Работа по реализации проекта логопарка «Восточный» началась в 2016 году. УК «Промышленно-логистический парк Восточный» взяла в аренду около 40 га областной земли. В конце 2017 года на территории ВПЛП свои проекты планировали реализовывать 6 компаний: ООО «АльянсТрансТорг», ООО «Байт-Транзит-Континент», ООО «ИНТЕРМОСТ Логистика», ООО «Магистраль», ООО «РАТЭК» и ООО «ТК Сибирь Контейнер». На тот момент свободными были 4,5 га земли.

Основные строительные работы должны были начаться в 2018 году, однако «Восточный» подал заявку на получение статуса масштабного инвестиционного проекта. Для региона это был первый опыт работы в рамках нового закона, и оформление документов притормозило проект. Выход логопарка на проектную мощность запланирован в 2021 году.

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