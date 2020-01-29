АО «РЭС» расширяет интеллектуальную систему учета в рамках цифровизации сетей

Уже несколько лет компания ведет активную работу по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учёта энергоресурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ БП).

Кроме того, в прошлом году был подписан ряд соглашений, предусматривающих реализацию нескольких «пилотных проектов» с применением передовых цифровых технологий. В настоящее время выполнение этих проектов идет полным ходом.

На сегодняшний день в зоне ответственности АО «РЭС» в систему АИИСКУЭ БП включено более 26 тысяч точек учета на 312 трансформаторных подстанциях (ТП). В 2020 году планируется увеличить число точек автоматизированного учета электроэнергии еще на 6 тысяч, установив интеллектуальные приборы на 63 ТП.

Открытие цифровых подстанций, установка реклоузеров, внедрение АИИСКУЭ и систем дистанционного сбора данных позволяет измерять параметры электрической сети и управлять нагрузкой, фиксировать нарушения режима работы и уведомлять об этом, оперативно осуществлять локализацию повреждений для сокращения времени отключения – и все это в автоматическом режиме. Повсеместное внедрение интеллектуальных систем управления и учета – это будущее, которое энергетики строят уже сегодня для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей.

Наряду с этим, одним из основных преимуществ автоматизированного учета является возможность оперативно выявлять недобросовестных потребителей и пресекать незаконное потребление электрической энергии.

АО «РЭС» напоминает, что за вмешательство в работу приборов учета или повреждение объектов электросетевого хозяйства недобросовестным потребителям помимо выплаты компенсации грозит административный штраф и даже уголовная ответственность.

При этом, немаловажной остается информация, поступающая от сознательных граждан, по фактам несанкционированного воздействия на приборы учета, самовольного подключения к электрическим сетям и других нарушений. Сообщить о них в АО «РЭС» можно любым удобным способом:

по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

через WhatsApp и Viber на номер +7–913–375–25–75.

Фото предоставлено пресс-службой компании