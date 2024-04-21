Голод не тетка: новосибирские спортсмены украли улей вместе с пчелами на Алтае

Инцидент произошел в Белокурихе, куда прибыли на сборы новосибирские спортсмены. Местные полицейские очень удивились, когда узнали, что дети-туристы под покровом темноты разорили пасеку местного пчеловода. Установить голодных чемпионов смогли благодаря записям с камер видеонаблюдения.

― Прибывшие на место участковые изъяли записи, просомтрели их и поняли, что к краже причастны трое подростков, которые недавно приехали на учебно-тренировочные сборы из Новосибирска. Детей задержали и доставили в отдел полиции, ― рассказали в региональном МВД.

На допросе подозреваемые во всем признались. Они рассказали, что очень хотели есть, поэтому, скрыв лица, пробрались на пасеку и похитили оттуда улей вместе с пчелами. Потом оголодавшие школьники вынули соты с медом, а сам улей выбросили в овраг. Лакомством дети благополучно поужинали, а то, что осталось, решили отвезти домой родителям в качестве сувенира.

Стоит отметить, что шокированные происходящим пчелы даже не успели покусать своих похитителей.

― По предварительным данным, ущерб, нанесённый пасечнику, составил порядка 20 тысяч рублей, ― добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подросткам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.