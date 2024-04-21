Жителей села Крещенка под Новосибирском готовят к эвакуации

МЧС региона опубликовало тревожный прогноз для жителей села Крещенка на 22―25 апреля.
― По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 22 апреля по 25 апреля на реке Омь продолжится подъём уровня воды. Возможно подтопление прибрежных территорий. Опасная отметка ―1048 см, ― говорится на официальном сайте ведомства.
Спасатели прогнозируют возможное возникновение чрезвычайных ситуаций. Людям рекомендовано поднять наиболее ценные домашние вещи на чердаки и вторые этажи домов. При подтоплении рекомендуется сообщить в спасательную службу и подготовиться к эвакуации.
Специалисты напоминают, что прием тревожных звонков ведется круглосуточно по телефонам: 101, 112 и по номеру 23-99-999.
Источник фото: сайт МЧС По Новосибирской области.
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