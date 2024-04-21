Краснокнижная утка-мандаринка заблудилась в Новосибирске

Жители комплекса «Европейский берег» сняли на видео уникальную утку-мандаринку, которая чудесным образом оказалась в Сибири.

Пернатая путешественница с необычным окрасом гордо плавала в водоеме и позировала прохожим.

― Редкая утка-мандаринка порадовала сегодня своим присутствием жителей Европейского берега. Эти красивые птицы занесены в Красную книгу, ― написали пользователи ТГ-канала «Вкратце| Новосибирск».

Известно, что уток-мандаринок одомашнили в Англии, Ирландии и Германии. Там их легко можно встретить в городских парках, плавающими в небольших водоемах. Зимуют эти селезни в Китае, а гнездятся в Приморье. Удивительно, как краснокнижная птица вообще оказалась в Новосибирске.

― Это событие из разряда невероятных. Вряд ли утка улетела из зоопарка. Я такое вижу впервые, ― рассказал орнитолог Алексей Яновский.

Специалист предположил, что в миграционном поведении этих особей произошел какой-то сбой. Возможно, что утка просто заблудилась по пути из Китая и попала в Новосибирск.