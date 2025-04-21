Голосование по выбору пространств для благоустройства в НСО стартует с 21 апреля

В Новосибирской области с 21 апреля по 12 июня состоится ежегодный отбор территорий общего пользования, подлежащих благоустройству. Этот выбор осуществляется в рамках федеральной инициативы «Формирование комфортной городской среды», входящей в нацпроект «Инфраструктура для жизни», и проходит на онлайн-платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.

— Основная задача голосования – выявить те общественные зоны в населенных пунктах, которые получат финансирование из федерального и регионального бюджетов для улучшения в будущем году. На рассмотрение представлено 65 проектов, расположенных в 24 городах и районных центрах, включая Новосибирск. Призываю жителей активно участвовать в выборе объектов для благоустройства, тем самым внося свой вклад в повышение комфорта городской среды нашего региона! — отметил исполняющий обязанности главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области на оперативном совещании в правительстве.

Евгений Назаров уточнил, что любой житель Новосибирской области, достигший 14-летнего возраста, может принять участие в голосовании, которое будет проходить на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».

Информационную поддержку гражданам в общественных местах будут оказывать волонтеры. Стать волонтером, помогающим в проведении голосования, может любой желающий старше 14 лет, зарегистрировавшись на платформе ДОБРО.РФ.

Стоит напомнить, что общероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проводится с 2021 года. Организаторами голосования на федеральном уровне выступают Минстрой России, Минцифры России и администрация Президента РФ.