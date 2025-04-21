Горнолыжные курорты Новосибирской области не стремятся в реестр Росаккредитации

С января 2025 года, согласно требованиям федерального законодательства, все горнолыжные курорты России должны войти в единый реестр. Пока в Новосибирской области в него включены пять горнолыжных трасс компании ООО «АМИ». Как сообщила Infopro54 аккредитованный эксперт по классификации Ольга Стусь, эти объекты расположены в Шерегеше. Судя по данным сервиса «Контур Фокус», в декабре 2027 года ООО «АМИ» сменила место регистрации из Новосибирска на Кемеровскую область, поселок Чугунаш. Собственником компании является Вадим Кулубеков (100%).

— К горнолыжным комплексам федеральное законодательство с 2025 года серьезно ужесточило требования. Для включения в реестр компании должны предоставить информацию о характеристиках горнолыжной трассы (угол наклона трассы, ширина, протяженность, размер выката), присвоенной трассе категории, дату проведения документарной экспертной оценки и копии протокола обследования трассы, документы поверки канатной дороги. Кроме того, компания должна подтвердить наличие квалифицированного обслуживающего персонала, при этом все инструкторы, работающие на трассах, также должны быть включены в реестр. На объекте должен быть оборудованный медпункт, пункт проката с технически исправным инвентарем и т.д., —перечисляет собеседница редакции.

По ее словам, для выполнения всех этих правил горнолыжным комплексам придется поднимать цены на свои услуги. В минувшем сезоне это уже можно было наблюдать на примере Шерегеша.

Напомним, в Новосибирской области, по данным Минэкономразвития региона, есть семь горнолыжных комплексов:

горнолыжный комплекс «Горный», Тогучинский район, рабочий поселок Горный,

спортивно- оздоровительный комплекс «Альбатрос», Новосибирск, ул., Выборная,

сноуборд-парк «Горский», Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,

горнолыжный клуб «Корел-Иня», Новосибирск, Ключ-Камышенское плато,

горнолыжный комплекс, парк отдыха «Кольцово», Новосибирск, пр. ак. Сандахчиева,

ГЛК «Юрманка», деревня Верх-Ики, Маслянинский район.

Ольга Стусь пояснила редакции Infopro54, что, по ее информации, пока ни один из горнолыжных комплексов региона документы на включение в реестр не подавал.

Ранее редакция сообщала о том, что участок рядом с горнолыжным курортом Новосибирска предложили инвесторам.