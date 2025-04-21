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Из-за штормового ветра погиб житель Новосибирской области

  • 21/04/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Штормовой ветер убил жителя Новосибирской области
В городе и районах области зафиксированы чрезвычайные ситуации после буйства стихии

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов сообщил о чрезвычайных ситуациях, которые произошли в регионе из-за неблагоприятных погодных условий в минувшие сутки.

— Вчера в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений на территории городов Искитим, Обь, Ордынского, Сузунского, Черепановского районов под отключение попали более 850 жилых домов, с населением свыше 5 000 человек, 16 социально значимых объектов. Фиксировались случаи падения слабо закрепленных конструкций и деревьев, погиб один человек, — доложил глава МЧС.

Следователем СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело.

— Установлено, что 20 апреля 2025 г. в результате ненадлежащего исполнения неустановленным должностным лицом из числа сотрудников МКУ «Ритуальные услуги» своих обязанностей на территории Заельцовского кладбища г. Новосибирска на женщину 1979 г. р. упало дерево, — говорится в сообщении ведомства.

Жители города обращались в Единую дежурно-диспетчерскую службу с жалобами на последствия шторма. К 15:00 20 апреля в аварийную службу поступило 12 таких обращений. Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, большинство происшествий было связано с упавшими деревьями и ветками.

Например, в Центральном округе, на улице Аэропорт, дерево упало на контактную сеть. Для того чтобы распилить ствол, на место происшествия выехали спасатели МАСС и бригада ЦУГАЭТ.

В Ленинском районе на улицах Хилокской и Тульской сильный ветер повалил деревья. А в Октябрьском районе на улицах Выборной и Военной порывом ветра сорвало листы с кровли и остановку.

Ранее редакция сообщала о том, что «Россети Новосибирск» ввели режим повышенной готовности из-за шторма.  В помощь энергетикам было направлено 163 единицы спецтехники.

Источник фото: АСТ-54

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : шторм МЧС


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